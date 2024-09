Un ricco magnate americano intraprende la prima passeggiata spaziale privata della storia

La squadra della missione spaziale privata "Polaris Dawn" si è avventurata nella sua prima passeggiata spaziale, situata a circa 740 chilometri di altitudine. Le trasmissioni in diretta di SpaceX hanno mostrato Jared Isaacman e Sarah Gillis accanto al portello del Crew Dragon, che si sono brevemente affacciati all'esterno con le loro tute spaziali. Successivamente, il portello si è richiuso e la pressione della cabina è stata ripristinata.

Durante questa uscita, è stata valutata la funzionalità della tuta e raccolti una vasta gamma di dati. I membri dell'equipaggio sono rimasti legati a una sorta di scala all'ingresso del Crew Dragon invece di fluttuare liberamente nello spazio durante questo breve periodo.

La passeggiata spaziale stessa è stata considerata la parte più pericolosa della missione dall'ex astronauta Ulrich Walter. Originariamente prevista per iniziare alle 8:23 AM CEST, la causa esatta del ritardo non è stata rivelata da SpaceX.

Perché le passeggiate spaziali sono così rischiose

Una delle principali differenze è che il veicolo spaziale non è dotato di un airlock per le uscite, a differenza delle stazioni spaziali. Ciò richiede che tutti gli astronauti privati si vestano, poiché anch'essi sono esposti al vuoto dello spazio, con la cabina priva di aria respirabile.

Le passeggiate spaziali sono considerate rischiose per una serie di motivi. Data la recente partenza di "Polaris Dawn" di martedì mattina, gli astronauti solitamente sottopongono i loro corpi a lunghi periodi di preparazione per una tale escursione, consentendo loro di acclimatarsi alle condizioni e minimizzare il potenziale per gli errori.

Imprenditori e miliardari come astronauti

Jared Isaacman, un imprenditore, ha guidato la missione per un massimo di cinque giorni insieme al fondatore di SpaceX, Elon Musk, che è rimasto a terra. Isaacman, insieme alla dipendente di SpaceX Sarah Gillis, è stato accompagnato dall'ex pilota Kidd Poteet e dalla dipendente di SpaceX Anna Menon a bordo del Crew Dragon, lanciato nello spazio tramite un razzo Falcon-9 dal Centro Spaziale Kennedy in Florida.

L'analista di volo spaziale esperto Ulrich Walter sottolinea la novità di "Polaris Dawn" nel senso che nessuno dei quattro a bordo è un astronauta tradizionale. "Isaacman ha volato prima, ma è essentially solo un pilota di jet come Kidd Poteet. Le due donne non hanno esperienza rilevante", nota Walter.

"Io vedo questo come un passo significativo nel viaggio spaziale: la tecnologia è ora abbastanza semplice da operare senza richiedere astronauti tradizionalmente addestrati", spiega Walter. "C'erano anche operatori di ascensori specialmente addestrati - fino a quando la tecnologia non ha evoluto consentendo a chiunque di operare un ascensore".

Secondo Walter, lo scopo della missione risiede meno nei potenziali breakthrough scientifici e più nel mostrare il turismo spaziale. "Si tratta di offrire a individui senza precedenti credenziali di astronauta l'opportunità di viaggiare nello spazio", spiega. "L'attenzione è sul dimostrare che anche quelli senza background precedente nell'esplorazione spaziale possono intraprendere un tale viaggio".

