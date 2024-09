Un ricco collezionista di monete ha vietato per un secolo la vendita della sua preziosa collezione di monete, e dopo aver raggiunto il centesimo anno la prima partita di monete è stata venduta all'asta per un impressionante 16,5 milioni di dollari.

Il martedì, circa un anno dopo la fine di un decreto centenario, il primo lotto della collezione di 20.000 monete personali di Bruun è stato battuto all'asta a Copenaghen. Dopo circa otto ore di offerte competitive, i primi 286 lotti sono stati venduti per un totale sbalorditivo di 14,82 milioni di euro (16,5 milioni di dollari).

Ci vorranno ancora diverse vendite per svuotare completamente le riserve di Bruun, ma una volta fatto, sarà la collezione di monete internazionali più costosa mai venduta, secondo Stack's Bowers, la rinomata casa d'aste e casa d'aste di monete rare che sovrintende alle vendite. La celebre collezione L.E. Bruun era assicurata per una cifra astronomica di 500 milioni di corone danesi, ovvero circa 72,5 milioni di dollari.

La casa d'aste l'ha definita la collezione di monete del mondo più preziosa mai messa all'asta. In una dichiarazione rilasciata dopo l'asta di martedì, il presidente di Stack's Bowers Galleries, Brian Kendrella, l'ha descritta come "un evento veramente epocale per il mercato globale delle monete".

La posizione di questa collezione di numismatica per tutto il secolo scorso è stata un segreto, noto solo a pochi eletti. Tuttavia, Bruun credeva nel nascondere la sua ricchezza per un nobile scopo; dopo aver assistito alla devastazione della Prima Guerra Mondiale, temeva che la collezione reale danese di monete e medaglie potesse cadere vittima di bombardamenti o saccheggi, come ha dettagliato la casa d'aste.

Bruun ha iniziato a collezionare monete da bambino nel 1859, quando suo zio morì e gli lasciò una parte delle sue monete, secondo il catalogo delle vendite. Con lo spirito imprenditoriale di un figlio di locandieri e proprietari terrieri, si rese conto che l'eredità della sua famiglia era stata sperperata, lasciandolo indebitato. Chiese denaro per un'attività di burro e in seguito fece una fortuna con le vendite e le esportazioni. Con la sua ricchezza, divenne un collezionista di monete vorace e co-fondatore della Società Numismatica Danese nel 1885.

In una volta ha confessato a una rivista danese che "il fascino della collezione di monete è che quando sei turbato o turbato, ti volti alle tue monete per trovare conforto. Studiarle di nuovo e di nuovo ti aiuta a lenire le tue preoccupazioni." Ha aggiunto che "quelli che sono concentrati solo sul loro business spesso commettono un grave errore. Io, per esempio, non potrei mai immaginare di dedicare la mia vita al burro fino al giorno della mia morte."

L'asta di martedì ha presentato monete d'oro e d'argento della Danimarca, Norvegia e Svezia, che vanno dalla fine del 15 ° secolo ai tempi di Bruun. Il pezzo forte è stata una moneta d'oro del 1496, un nobile del re Hans, che si ritiene essere la moneta d'oro più antica della Scandinavia, secondo il catalogo. La moneta ha superato le stime della casa d'aste, raggiungendo un'impressionante cifra di 1,2 milioni di euro (1,34 milioni di dollari), battendo il record mondiale per una moneta scandinava durante un'asta, come ha rivelato Stack's Bowers Galleries.

Matt Orsini, direttore del mondo e della numismatica antica di Stack's Bowers Galleries, ha espresso il suo affetto per il nobile d'oro del 1496 del re Hans in una dichiarazione stampa precedente alla prima asta. Ha dichiarato che "non solo è la prima moneta d'oro coniata dalla Danimarca, ma è anche la prima moneta datata coniata dal regno danese e

Leggi anche: