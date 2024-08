- Un retrocesso nei campeggi del Nord dopo un periodo di prosperità

Il picco delle vacanze in campeggio emerso durante la crisi del Corona in Schleswig-Holstein sta iniziando a diminuire. Tra gennaio e giugno, ci sono state circa 1,9 milioni di pernottamenti nei campeggi, in calo del 5,9% rispetto all'anno precedente, secondo i dati dell'Agenzia per il Turismo dello Schleswig-Holstein.

In totale, circa 4,1 milioni di persone hanno visitato la regione nel primo semestre dell'anno, con un aumento dello 0,2% rispetto allo stesso periodo del 2023. Tuttavia, c'è stato un lieve calo dello 0,3% delle presenze, pari a circa 15,7 milioni. Come sottolineato dalla direttrice dell'agenzia, Bettina Bunge, "non c'è più l'effetto compensativo del Corona".

Il mese di giugno è stato particolarmente deludente quest'anno, con un notevole calo dei turisti locali. Il Campionato Europeo di Calcio UEFA potrebbe aver giocato un ruolo in questo. Il tempo, caratterizzato da periodi di incertezza, pioggia e temperature fresche, ha anche influenzato i modelli di prenotazione esitanti degli ospiti. I dati si riferiscono a strutture con dieci o più posti letto.

Il rapporto dell'Agenzia per il Turismo dello Schleswig-Holstein suggerisce di aggiungere alla loro analisi l'impatto del Campionato Europeo di Calcio UEFA sul calo del turismo locale durante il mese di giugno. Pertanto, per comprendere meglio la tendenza, sarebbe utile condurre uno studio specifico su questo argomento.

