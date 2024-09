Un residente sotto controllo per presunto omicidio per mano di individui disorientati e senza vestiti.

Una coppia di anziani, un uomo di 79 anni e una donna di 73, insieme al loro piccolo cane di nome "Cuddles", è scomparsa da un campeggio nudista della California. Il loro scomparsa è stata segnalata dopo che non si sono presentati alla loro solita sessione di karaoke nudi il 24 agosto. La polizia ha trovato la loro auto, ma non aveva alcuna pista sul loro doveabouts o del cane. Quattro giorni dopo, una soffiata anonima ha portato gli investigatori alla casa di un sospetto di 62 anni nella vicina comunità desertica di Redlands. L'uomo è stato arrestato dopo uno stallo con una squadra SWAT e un veicolo corazzato. Ora è accusato di duplice omicidio.

Circostanze insolite del caso

L'amico stretto della coppia scomparsa ha informato per primo le autorità della loro assenza. Gli investigatori hanno lottato per localizzarli, anche se hanno trovato alla fine il loro veicolo. Ironia della sorte, è stata una soffiata anonima a condurre gli investigatori alla residenza del sospetto. L'uomo si è apparentemente barricato all'interno, portando a uno stallo prolungato. Tuttavia, nonostante le indagini iniziali, non è stato trovato alcun segno della coppia all'interno della casa.

Svolta misteriosa e scoperta agghiacciante

I cani da cadavere hanno successivamente segnalato la presenza di resti umani sotto la casa. Le autorità hanno subsequently confermato che era probabile che si trattasse della coppia scomparsa, anche se non hanno divulgato dettagli sulla causa del decesso o un possibile movente. È stato anche dichiarato che non erano sospettati altri vittime in questo caso, anche se la casa aveva subito danni considerevoli durante l'intervento della polizia. Il destino del piccolo cane della coppia anziana, "Cuddles", rimane ignoto.

Procedimenti legali

Il sospetto di 62 anni avrebbe dovuto comparire in tribunale lo stesso giorno, senza che gli fosse stato assegnato un avvocato al momento. L'ufficio del procuratore distrettuale ha rifiutato di fornire ulteriori informazioni sulla rappresentanza legale dell'imputato. L'uomo è ora accusato di duplice omicidio e, sebbene il mistero sulla scomparsa della coppia persista ancora, il processo legale sta per iniziare a svelare i dettagli di questo strano incidente.

Altre persone nella comunità si sono preoccupate quando hanno notato l'assenza della coppia alle loro solite attività sociali. Nonostante l'indagine in corso, non sono state rilasciate informazioni su Cuddles, il compagno canino dei cittadini anziani scomparsi.

Leggi anche: