- Un residente pugnala persone in un rifugio per rifugiati

Un attacco con un coltello in un centro per rifugiati a Berlin-Marzahn ha lasciato sette persone ferite, secondo la polizia. Un residente è stato arrestato. Il sospetto, un 21enne, ha colpito e accoltellato diverse persone, tra cui una guardia di sicurezza e un visitatore della struttura di accoglienza sulla Bitterfelder Straße, insieme a cinque residenti, tra cui una ragazza di 15 anni. Alcune vittime hanno riportato anche tagli. Non sono state segnalate ferite gravi.

Il sospetto, un algerino, è stato anche ferito. Il movente dell'attacco rimane sconosciuto. Secondo le prime indagini della polizia, il 21enne ha avuto una lite con un visitatore fuori dalla casa prima dell'incidente e avrebbe colpito il 38enne. La guardia di sicurezza di 62 anni ha cercato di intervenire ma è stata colpita anche lei. Il 21enne avrebbe poi lasciato il posto ma sarebbe tornato presto nel cortile, dove avrebbe attaccato diverse persone in un gruppo di circa 20.

La polizia è stata allertata intorno alle 10:40 PM. Il sospetto ha lamentato dolori al torace durante l'arresto e è stato inizialmente trattato in una clinica prima di essere portato in custodia poliziesca. Le vittime sono state trattate dai paramedici e dai medici sul posto e poi portate negli ospedali. Un elicottero di soccorso è stato anche inviato, come si può vedere dalle foto della scena. "Berliner Kurier" e "B.Z." hanno riportato l'incidente.

Il sospetto è stato finora "completamente senza precedenti", ha detto un portavoce dell'Ufficio statale per gli affari dei rifugiati (LAF). Secondo i registri della struttura, l'algerino ha 23 anni e aveva uno status di "tolleranza". "Era a rischio di espulsione", ha spiegato il portavoce.

Ci sono state informazioni contrastanti dalla polizia e dall'LAF sul numero di feriti e le età delle vittime. La polizia ha segnalato un totale di otto feriti, compreso il sospetto, mentre l'LAF ha segnalato sette. La polizia ha identificato i residenti feriti come una ragazza di 15 anni, due donne di 20 anni e due uomini di 42 anni. Le informazioni contrastanti sono in fase di revisione, ha detto una portavoce della polizia.

L'attacco ha causato turbamento nella struttura, ha detto il portavoce dell'LAF. L'operatore ha inviato un team più grande sul posto per calmare la situazione.

Negli ultimi giorni ci sono stati diversi attacchi con coltello a Berlino con feriti gravi e un decesso. Il numero di attacchi e minacce con coltelli è aumentato nelle statistiche dei crimini negli ultimi anni, con uomini e giovani maschi come principali responsabili.

Faeser vuole bandire certi coltelli

La ministra dell'Interno federale Nancy Faeser (SPD) vuole stringere la legge sulle armi e bandire certi coltelli. In pubblico, i coltelli potrebbero essere portati solo fino a una lunghezza di lama di sei centimetri invece dei dodici attuali. Ci sarebbe un divieto generale di portare coltelli a scatto. I sindacati di polizia hanno richiesto un divieto generale di portare coltelli in pubblico.

A Berlino, la coalizione nera-rossa sta pianificando l'introduzione delle cosiddette zone di divieto di coltelli in aree particolarmente colpite dalla criminalità, dove la polizia sarà autorizzata a condurre controlli casuali per verificare se le persone portano armi. "Abbiamo un accordo chiaro nel contratto di coalizione e stiamo attualmente creando la base legale per consentire temporaneamente le zone di divieto di coltelli", ha annunciato Burkard Dregger, portavoce dell'interno della frazione CDU, all'inizio della settimana sul "Tagesspiegel".

La regolamentazione fa parte della prevista riforma della legge sulla sicurezza generale e sull'ordine pubblico (Asog), che la CDU e la SPD stanno attualmente lavorando. Secondo Dregger, la legge dovrebbe essere approvata dal Parlamento regionale quest'anno.

Il segretario di Stato all'Interno, Christian Hochgrebe, ha detto nella "Abendschau" della RBB che il numero di attacchi con coltelli in spazi pubblici è aumentato, specialmente con feriti gravi, che è una tendenza preoccupante. "Per questo motivo, è giusto e importante che esaminiamo come possiamo combattere efficacemente questo fenomeno e sfruttare la portata legislativa", ha detto. I luoghi esatti delle zone dovranno essere attentamente considerati.

Hochgrebe ha respinto l'argomento che la polizia potrebbe essere oberata dai controlli necessari: Ogni crimine impedito in una zona di divieto di coltelli sarebbe un significativo sollievo per la polizia e i servizi di emergenza e sarebbe anche un segno positivo per la società.

I Verdi hanno espresso scetticismo e hanno sottolineato che i controlli casuali potrebbero anche colpire i cittadini rispettosi della legge. L'AfD ha definito il piano "politica simbolica" nella RBB.

L'attacco è avvenuto nel centro per rifugiati situato sulla Bitterfelder Straße. Dopo l'incidente, sono state implementate ulteriori misure di sicurezza nella struttura per garantire la sicurezza dei suoi residenti.

