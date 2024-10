Un residente della Crimea rischia una pena di prigione sostanziale per presunta tradimento.

16:42 Medico sotto indagine per aver guadagnato milioni con certificati di invalidità falsi

Un medico che lavora come capo di una commissione medica in Ucraina è sospettato di aver accumulato milioni rilasciando certificati di invalidità a uomini apparentemente malati. Durante le perquisizioni presso la sua residenza e il luogo di lavoro a Chmelnytskyi, le autorità hanno sequestrato circa cinque milioni di euro in contanti. Inoltre, sono stati scoperti oltre due milioni di euro in conti offshore, secondo l'Ufficio di investigazione statale. La 64enne ha anche acquistato numerose proprietà e veicoli di lusso. Durante le perquisizioni, gli investigatori hanno trovato elenchi di uomini che avevano ricevuto certificati di malattia falsi. Potrebbe affrontare fino a 12 anni di carcere, come riferito dai media. Nel frattempo, il procuratore generale della regione ucraina orientale di Kharkiv ha consegnato 13 medici che avrebbero rilasciato certificati di invalidità a oltre 400 uomini per circa 2.200 euro ciascuno.

16:12 L'Ucraina rivendica la responsabilità per l'incendio in un deposito di oli russi

L'Ucraina rivendica la responsabilità per un incendio in un deposito di oli nella regione russa di Voronezh. Fonti ucraine del servizio di sicurezza interna SBU hanno dichiarato: "La difesa aerea del nemico è stata inefficace nonostante fosse attiva". Il deposito, contenente venti cisterne, è stato colpito durante un attacco notturno con droni, causando un incendio di grandi dimensioni. Il governatore di Voronezh ha confermato che un drone ucraino ha colpito una cisterna vuota nel deposito di oli, causando un piccolo incendio che è stato rapidamente spento. Tuttavia, i servizi di emergenza russi hanno riferito di un incendio che copriva un'area di 2.000 metri quadrati in un magazzino nella regione di Voronezh.

16:00 Il governatore della regione di Cherson: uccisa una donna anziana in un attacco con drone russo

Il governatore della regione di Cherson ha riferito una vittima a seguito di un attacco con drone russo. Una donna di 75 anni è rimasta gravemente ferita quando l'esercito russo ha attaccato Cherson con un drone nel tardo pomeriggio.

15:49 Wagenknecht e Wadephul lodano Woidke, Voigt e Kretschmer per il loro contributo all'Ucraina

Mentre l'appello congiunto dei ministri della Sassonia e del Brandeburgo, Michael Kretschmer e Dietmar Woidke, e del presidente della CDU della Turingia, Mario Voigt, ha suscitato critiche per il loro approccio all'Ucraina, sono emerse lodi da Sahra Wagenknecht, a capo del BSW. "Una proposta ponderata e contrastante" è stato il loro appello congiunto, ha dichiarato al "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Arriva anche il sostegno dall'esperto di politica estera della CDU, Johann Wadephul: "La proposta è responsabile perché si attiene alle nostre linee guida fondamentali: riconosce la violazione del diritto internazionale da parte della Russia, la nostra ferma adesione all'UE e alla NATO e una risoluzione solo possibile in conformità con la Carta delle Nazioni Unite". Con l'articolo degli ospiti, "è stata tracciata una linea rossa". "Se viene superata, non ci sarà cooperazione con il BSW". Wadephul percepisce l'appello come "un serio tentativo di creare un ponte per le possibili trattative di coalizione mentre si attengono ai propri principi". Il fatto che tre politici di primo piano della CDU e dell'SPD abbiano partecipato a questa iniziativa è "un forte messaggio". Scopri di più qui.

15:30 Politici dell'Est: l'appello ucraino suscita critiche "I valori sono scambiati per il guadagno di potere"

Il leader della CDU Friedrich Merz ha criticato le richieste di maggiori sforzi diplomatici per porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina da parte dei politici di spicco dell'Est. "L'Ucraina sta lottando per la sua stessa esistenza. È nel nostro interesse continuare a sostenerla. I negoziati di pace avverranno solo se entrambe le parti sono preparate", ha dichiarato al "Süddeutsche Zeitung". Critiche anche dall'SPD Michael Roth, presidente del comitato degli affari esteri. "Se la lettera dei tre futuri presidenti del governo è intesa come un addolcimento per le possibili trattative di coalizione con il BSW, consiglio estrema cautela", ha dichiarato, facendo riferimento all'alleanza tra Sahra Wagenknecht e le recenti elezioni statali. La parlamentare europea del FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann ha espresso il suo pensiero con la "Rheinische Post". "Si ha l'impressione che i valori liberali del nostro paese siano scambiati per un piccolo guadagno di potere e per la campagna elettorale". I capi della Sassonia e del Brandeburgo, Michael Kretschmer della CDU e Dietmar Woidke dell'SPD, insieme al presidente della CDU della Turingia, Mario Voigt, hanno scritto un articolo per gli ospiti sul "Frankfurter Allgemeine Zeitung", chiedendo un cessate il fuoco in Ucraina e invitando il governo federale a trattare con la Russia. Scopri di più qui.

15:05 Autopsia stabilisce la probabile causa del decesso del presunto "balenottero spia"

Contrariamente alle speculazioni degli attivisti per i diritti degli animali, il presunto "balenottero spia" trovato in Norvegia è stato probabilmente ucciso da un'infezione batterica. I veterinari che hanno eseguito l'autopsia sul cetaceo hanno concluso che "la probabile causa del decesso era un'infezione batterica". Ciò potrebbe essere stato causato da una ferita in bocca, secondo il referto dell'autopsia, hanno dichiarato le autorità. L'Istituto veterinario norvegese e gli esperti forensi della polizia hanno stabilito che diverse ferite cutanee superficiali sul mammifero marino non erano ferite da arma da fuoco e non sono stati trovati proiettili o altri frammenti metallici. Il cetaceo è stato avvistato per la prima volta in Norvegia nel 2019, indossando un har

14:33 Attacchi Multipli con Droni: Kiev Rapporta DannL'Ucraina sostiene di aver abbattuto 9 droni e impedito altri 7 su 19 che hanno tentato di colpire infrastrutture critiche durante la notte. Il sindaco Vitali Klitschko di Kiev riferisce che un edificio residenziale ha subito danni nella città, con un successivo spegnimento rapido delle fiamme. Nella zona meridionale di Kherson, il governatore Yaroslav Yanushevych riferisce che gli attacchi multipli hanno colpito le infrastrutture critiche, le strutture di servizio pubblico e 35 case private, con un morto e quattro feriti.

14:04 Mosca: "Kiev Sta Giocando con il Fuoco"Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, ha dichiarato all'agenzia Reuters: "Kiev continua a giocare con il fuoco e, ovviamente, lo porteremo all'attenzione dei rappresentanti dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica". Giovedì, le forze russe hanno presumibilmente intercettato un drone ucraino vicino alla centrale nucleare di Kursk e alcune fonti segnalano un incendio a poche miglia di distanza. Il portavoce del ministero degli Esteri ucraino, Heorhiy Tykhyi, aveva precedentemente negato l'uso di armi ucraine vicino alla centrale nucleare.

13:46 La Francia Invia 12 Obici Caesar all'UcrainaIl ministro della Difesa francese Sébastien Lecornu ha annunciato tramite la piattaforma X che la società francese KNDS ha ottenuto un contratto per inviare 12 obici Caesar, finanziati dall'Ucraina. Caesar sta per "Sistema di Artiglieria Mobile con Munizioni" e questo sistema d'artiglieria automotrice può colpire i bersagli fino a 55 chilometri di distanza. Lecornu ha aggiunto: "Incrementare la capacità di produzione dell'industria della difesa aiuta a sostenere l'Ucraina". La Francia ha già fornito all'Ucraina obici Caesar in passato.

13:11 Ucraina: Attacco con Incendio all'FSB a NovosibirskSi è verificato un attacco incendiario alla sede dell'agenzia di intelligence russa FSB a Novosibirsk il 3 ottobre. Un uomo catturato in un video dalle forze di intelligence ucraine avrebbe appiccato l'incendio e sarebbe rimasto coinvolto. I media russi hanno riferito l'incidente.

12:34 Russia: Morto un Lavoratore della Centrale Nucleare in un Attacco con Auto BombaUna figura chiave della centrale nucleare ucraina occupata dai russi a Zaporizhzhia è stata uccisa in un'esplosione di un'autobomba. Il servizio di sicurezza ucraino ha pubblicato un video dell'esplosione dell'auto e ha dichiarato che il "capo della sicurezza della centrale nucleare" Andriy Korotky è stato ucciso. Il servizio di sicurezza ha identificato Korotky come un "criminale di guerra" che "ha collaborato volontariamente con gli occupanti russi", poiché ha denunciato i dipendenti pro-ucraini della centrale nucleare. La direzione pro-russa della centrale nucleare ha confermato la morte di Korotky e l'ha definita un "attacco terroristico orchestrato da Kiev". Il direttore della centrale nucleare, Yuri Chernichuk, l'ha definito un "attacco sconsiderato che deve essere punito". Il Comitato investigativo russo ha dichiarato che un dispositivo esplosivo era stato piazzato sotto l'auto di Korotky a casa sua e fatto esplodere mentre usciva.

12:02 Munz: Putin Vuole Mostrare "Che la Guerra Vale la Pena"Secondo Rainer Munz, l'esercito russo intensificherà la pressione nell'est dell'Ucraina dopo la cattura della città di Vuhledar. Munz ha anche spiegato perché Putin sta nominando sempre più veterani di guerra in posizioni di alto livello.

11:29 Ucraina: Almeno 177 Prigionieri di Guerra Ucraini Morti in Custodia RussaDa quando è iniziata l'invasione russa in Ucraina, almeno 177 prigionieri di guerra ucraini sono morti in custodia russa, secondo Victoria Tsymbaliuk del centro di coordinamento dei prigionieri di guerra ucraini presso il "Kyiv Independent". Il numero effettivo di morti in custodia russa potrebbe essere molto più alto a causa della mancanza di monitoraggio internazionale, afferma Tsymbaliuk. "Molti corpi delle vittime non sono stati restituiti e alcuni non sono nemmeno riconosciuti come prigionieri dai russi", afferma Tsymbaliuk. Sono emersi rapporti di prigionieri di guerra ucraini che hanno subito torture o sono morti in custodia russa. Nel settembre 2022, l'ufficio del procuratore generale ha avviato procedimenti penali per l'esecuzione di 84 prigionieri di guerra ucraini.

11:00 Ucraina: I Russi Attaccano la Regione di Kirovohrad con i DroniLe forze russe hanno preso di mira la regione di Kirovohrad, nel centro dell'Ucraina, con i droni, ha riferito il capo dell'amministrazione militare regionale, Andriy Raykovych, sul suo canale Telegram. Un edificio del quartier generale aziendale a Holovanivsk ha subito danni nell'attacco con i droni, ferendo una persona.

10:27 L'Assicuratore UNIQA Esce Finalmente dalla RussiaL'assicuratore austriaco UNIQA ha completato la vendita della sua filiale russa alla Renaissance Life russa. Il prezzo dell'acquisto non è stato reso pubblico. UNIQA aveva annunciato più di un anno fa che avrebbe venduto la sua joint venture assicurativa con Raiffeisen Bank International (RBI) alla Renaissance Life russa. "Con il completamento di questa transazione, abbiamo ufficialmente lasciato il mercato russo", ha dichiarato il membro del consiglio di amministrazione di UNIQA, Wolfgang Kindl.

09:55 Grandi Incendi in Due Depositi di Carburante RussiGli incendi hanno colpito due depositi di carburante russi durante la notte. Nella regione di Voronezh (vedi voce alle 05:10), il governatore Alexander Gusev afferma che un attacco con drone ucraino ha causato l'incendio. Ha riferito su Telegram che i frammenti di un drone da combattimento intercettato sono caduti nel deposito e hanno incendiato un serbatoio vuoto. I social media hanno condiviso video dell'attacco presumibile con drone, sebbene l'entità dell'incendio rimanesse incerta. Un deposito di carburante che copre un'area di 10.000 metri quadrati sta bruciando in un villaggio russo vicino a Perm, nelle montagne dell'Ural. I servizi di emergenza russi lo hanno confermato, senza menzionare un attacco con drone. I droni ucraini hanno la capacità di colpire i bersagli a tali distanze. Il villaggio si trova a circa 1700 chilometri dall'Ucraina. Leggi di più qui.

08:58 Ucraina Rivela le Perdite Russi

Lo Stato Maggiore ucraino ha reso noti nuovi dati sulle perdite delle truppe russe in Ucraina. Secondo i loro dati, la Russia ha perso circa 657.940 soldati in Ucraina dal 24 febbraio 2022, con una perdita media di 1.230 al giorno. Il rapporto da Kiev indica anche che sono stati distrutti 15 carri armati, 59 sistemi d'artiglieria e 101 droni. In totale, la Russia ha perso 8.908 carri armati, 18.965 sistemi d'artiglieria, 368 aerei, 328 elicotteri, 16.494 droni, 28 navi e un sottomarino, secondo l'Ucraina. Le stime internazionali suggeriscono perdite inferiori, ma questi numeri potrebbero essere valori minimi.

08:09 Ucraina Rapporta 82 Attacchi Russi nella Regione di Sumy

Le forze russe hanno attaccato la regione di Sumy nel nord-est dell'Ucraina 82 volte nelle ultime 24 ore, secondo quanto riportato dall'amministrazione militare regionale su Telegram. Otto persone sono rimaste ferite negli attacchi. Si dice che le forze russe abbiano utilizzato mortai, artiglieria, lanciarazzi, bombe guidate e droni. Più di dieci comunità nella regione di Sumy sono state colpite, tra cui Mykolajiw, Chotyn, Junakiwka, Myropillja, Bilopillja, Richkiwka, Krasnopillja, Velyka Pyssariwka, Nova Sloboda, Hluchiw, Shalyhyne, Esman e Seredyna-Buda. La regione di Sumy confina con le regioni russe di Bryansk, Kursk e Belgorod.

07:33 Ucraina Apre il Primo Centro di Reclutamento in Polonia

L'esercito ucraino ha stabilito un centro di reclutamento in Polonia, ha annunciato il Ministero della Difesa ucraino. Il centro "Legione ucraina" nella città polacca di Lublin è il primo centro di reclutamento all'estero per l'esercito ucraino. Il piano di addestramento di una "Legione ucraina" in Polonia era parte di un accordo di sicurezza firmato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky e dal primo ministro polacco Donald Tusk a luglio. Dal momento dell'invasione russa, la Polonia ha accolto quasi un milione di persone dall'Ucraina. Le stime del governo ucraino suggeriscono che circa 300.000 persone in età da combattimento dall'Ucraina vivono in Polonia. Il ministro della Difesa polacco Waldemar Kosiniak-Kamysz ha detto al portale "Wirtualna Polska" che la Polonia non è responsabile del reclutamento di volontari ucraini, ma solo del loro addestramento militare. "Il numero di ucraini che si sono arruolati per questo è troppo piccolo," ha detto Kosiniak-Kamysz. Secondo il Ministero della Difesa ucraino, sono state ricevute quasi 200 domande fino ad ora.

06:52 ISW: Risorse Russi Criticamente Esaurite per l'Offensiva nell'Ucraina Orientale

Le forze russe non dispongono più di sufficienti risorse di personale e materiali per sostenere gli sforzi offensivi intensificati a tempo indeterminato, secondo l'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW). L'offensiva estiva russa era stata preparata dalla leadership militare russa per mesi in anticipo. Tuttavia, le riserve e le risorse raccolte per questo scopo sono probabilmente significativamente esaurite a causa dei combattimenti intensi degli ultimi mesi, secondo l'ISW. Come avevano precedentemente valutato gli ufficiali ucraini e l'ISW, l'offensiva russa attuale nell'Ucraina orientale è probabile che raggiunga il suo picco nei prossimi mesi, se non nelle prossime settimane.

06:12 Zelensky: "La Linea del Fronte Deve Essere Rafforzata"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha definito "significativa" la visita del nuovo segretario generale della NATO Mark Rutte a Kiev solo due giorni dopo la sua inaugurazione. "Ora si tratta di attuare questi accordi prioritari con i partner dell'Ucraina," dice Zelensky nel suo discorso serale. In primo luogo, tutti gli impegni presi dai partner dell'Ucraina riguardo al sostegno per la difesa del paese devono essere onorati completamente, sottolinea Zelensky, facendo riferimento a promesse precedentemente non mantenute o parzialmente attuate. "La linea del fronte deve essere rafforzata," dice Zelensky. Inoltre, chiede il permesso dai partner per l'uso di armi a lungo raggio contro obiettivi militari sul territorio russo. "Tutti nell'alleanza sono consapevoli della necessità," dice il Presidente. Zelensky menziona anche la difesa aerea come un'altra priorità.

05:35 Ucraina Evidenzia le Capacità delle Armi Leggere per Attirare gli Investitori Esteri

Il Ministero della Difesa ucraino sta cercando investitori esteri per l'industria della difesa. Un'esposizione di armi speciale è stata organizzata per gli investitori potenziali in un luogo non divulgato in Ucraina, secondo l'agenzia Ukrinform. Il vice ministro Dmytro Klimenkov ha presentato una gamma di armi ucraine, tra cui un sistema missilistico anticarro, un sistema d'artiglieria autopropulso, veicoli senza pilota suicidi e veicoli per il disinnesco delle mine. "Abbiamo sviluppi unici che sono già stati testati in combattimento e migliorati dai sviluppatori a un certo standard," ha detto. Secondo Ukrinform, il Ministero della Difesa ucraino ha già investito quattro miliardi di dollari (3,6 miliardi di euro) nell'industria della difesa e spera di attrarre ulteriori investimenti dai partner internazionali.

05:10 Mosca: Drone Abbattuto, Incendio di Cisterna di Petrolio

2:51 Kyiv Rafforza le Difese Orientali

Le autorità della difesa aerea russe hanno apparentemente abbattuto alcuni droni ucraini durante la notte nella regione di Voronezh, vicino al confine. Uno di questi avrebbe colpito la proprietà di un deposito di petrolio, causando l'incendio di un serbatoio vuoto. Le prime valutazioni suggeriscono che non ci sono state vittime. La veridicità di queste affermazioni non può essere autenticata. Voronezh è stato recentemente preso di mira da attacchi di droni ucraini.

02:51 Kyiv Rafforza le Difese Orientali

Il comandante delle Forze Armate ucraine, il generale Oleksandr Syrskyj, ha ordinato il rafforzamento delle installazioni difensive nella regione orientale di Donetsk. Le forze russe avanzano in multipli settori nell'est dell'Ucraina. Syrskyj ha condiviso questa informazione sui social media, menzionando la collaborazione con la 25ª Brigata Aeromobile Sicheslav su "una delle linee del fronte più critiche".

22:22 La Guerra Influisce Negativamente sul Turismo in Lettonia

Il conflitto tra Russia e Ucraina sta influenzando negativamente l'industria del turismo in Lettonia, come ha dichiarato oggi il quotidiano lettone "Diena". Imprenditori del settore dell'ospitalità e l'Ufficio Centrale di Statistica concordano sul fatto che la guerra sta ostacolando la ripresa del turismo post-COVID-19. Inoltre, i visitatori percepiscono la regione baltica come meno sicura a causa della vicinanza dei conflitti militari limitrofi.

21:40 La Svizzera Aiuta l'Ucraina con 1,5 Miliardi di Euro

La Svizzera intende contribuire con 1,5 miliardi di franchi svizzeri (circa 1,54 miliardi di euro) ai progetti di ricostruzione in Ucraina nei prossimi quattro anni. I fondi saranno principalmente destinati all'autogoverno ucraino, alla rimozione delle mine e all'aiuto umanitario. I fondi rimanenti saranno destinati a progetti che coinvolgono il settore privato svizzero, il Ministero ucraino dello Sviluppo delle Comunità e delle Infrastrutture. "Per mostrare la gravità delle nostre intenzioni, il nostro rappresentante in Ucraina sorveglierà l'attuazione del progetto", ha annunciato l'ambasciatore svizzero Felix Baumann durante un incontro con il ministro Oleksiy Kuleba. Kuleba ha anche sottolineato la costruzione di appartamenti per i 4,5 milioni di sfollati ucraini come priorità per la collaborazione con la Svizzera.

20:39 L'Ucraina Ottiene il Sistema di Difesa Aerea Patriot dalla Romania

Le autorità ucraine hanno accettato un sistema di difesa aerea Patriot dalla Romania, come confermato dal portavoce del Ministero della Difesa romeno, Constantin Spinu, a Radio Free Europe. "Esprimo gratitudine a tutti i paesi che ci aiutano nella difesa aerea, particolarmente grato alla Romania per i sistemi Patriot. Insieme, possiamo raggiungere una maggiore efficacia - possiamo porre fine al terrore russo distruggendo i droni Shahed e i missili insieme", aveva menzionato il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy nel suo discorso della sera di mercoledì. Inizialmente riluttante, Bucarest ha deciso in giugno di donare uno dei suoi Patriot. Il governo romeno ha autorizzato la consegna del sistema lo scorso mese.

19:57 Forbes: Gazprom Diventa la Società Russa Meno Profittabile

Il conglomerato russo, la Società per Azioni Pubbliche Gazprom, ha registrato una perdita netta record di 5,5 miliardi di euro nel 2023, il primo caso in 25 anni, secondo il magazine Forbes. Il complesso chimico e gasiero dell'Amur, una joint venture tra il holding russo Sibur e la Sinopec cinese, si è classificato al secondo posto nella classifica russa di Forbes delle società meno profittevoli. Le perdite di Gazprom l'hanno collocata tra le cinque società russe meno profittevoli, insieme a Ozon (con una perdita netta di 408 milioni di euro), la Corporazione Unita dell'Aviazione (con una perdita netta di 326 milioni di euro, che appartiene a Rostec), e il sito di social network VK (con una perdita netta di 326 milioni di euro).

