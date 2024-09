Un residente della Bassa Sassonia riceve una condanna a otto anni di carcere per tentato omicidio a Berlino.

Sulla base delle accuse, un uomo di Sehnde, un paese nella Bassa Sassonia, avrebbe accoltellato uno sconosciuto a Friedrichshain verso la fine di febbraio. Avrebbe aggredito la vittima alle spalle con un coltello, infliggendo una ferita al collo e causando gravi ferite alla testa. La vittima era in condizioni critiche e ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico d'urgenza per sopravvivere.

Il 25enne avrebbe cercato di comprendere la sua inclinazione verso questo tipo di atto e avrebbe voluto fare da esempio, secondo quanto affermato dall'accusa. Due giorni prima, avrebbe minacciato la sua ex-partner durante un viaggio in auto, minacciando di uccidere la sorella 16enne o una persona a caso, apparentemente per costringerla ad ammettere l'infedeltà.

Dopo l'incidente a Friedrichshain, il 25enne ha pubblicato un video di confessione su Instagram. In seguito, avrebbe preso in ostaggio una donna nell'ufficio comunale di Sehnde, usando un coltello per attirare l'attenzione sul video. Fortunatamente, la polizia è riuscita a risolvere la situazione senza feriti. Il 25enne è stato successivamente arrestato.

La portavoce del tribunale sospetta che lo stato mentale del imputato fosse stato compromesso a causa di un consumo eccessivo di cannabis e cocaina, il che potrebbe aver diminuito la sua responsabilità penale. Di conseguenza, il tribunale ha ordinato al 23enne vittima di Berlino di ricevere €15.000 di risarcimento.

Il caso del 25enne è stato esaminato dal tribunale a causa delle sue azioni criminali. Nonostante le sue affermazioni di voler capire le sue azioni e fare da esempio, il tribunale lo ha giudicato colpevole dell'aggressione.

