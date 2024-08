Un residente del Colorado è accusato di aver minacciato di eliminare funzionari elettorali e giudici.

Enforcers della legge affermano che Teak Brockbank, 45 anni, ha ripetutamente pubblicato dichiarazioni minacciose rivolte alle autorità in Colorado e Arizona. Questi presunti comunicati dannosi, secondo le autorità, includevano accuse di "tradimento", richieste di "esecuzione" e attacchi contro giudici che hanno deciso contro l'ex Presidente Donald Trump in una disputa legata alle elezioni.

Brockbank è stato accusato di diffusione di minacce interstatali, che comporta una pena massima di cinque anni di prigione. Al momento, non è stato indicato un avvocato per Brockbank e la sua prima apparizione in tribunale è prevista per lunedì.

Il Dipartimento di Giustizia ha spesso espresso preoccupazioni per il drammatico aumento delle minacce contro le figure pubbliche, con un'attenzione particolare alle minacce contro gli ufficiali delle elezioni e la magistratura.

Secondo un comunicato stampa del Lunedì del Procuratore Generale Merrick Garland, "Accusiamo l'imputato di aver emesso minacce dettagliate di morte contro gli ufficiali delle elezioni, i giudici e gli agenti di legge e ordine". "Le minacce contro i pubblici ufficiali rappresentano un pericolo per la nostra democrazia", ha aggiunto Garland, "e l'arresto e le accuse annunciate oggi dimostrano che il Dipartimento di Giustizia garantirà che i responsabili siano chiamati a rispondere delle loro azioni".

Secondo i pubblici ministeri, Brockbank ha ripetutamente minacciato violenza contro le autorità locali del Colorado nei suoi post sui social media nel 2021 e nel 2022. In un post, Brockbank ha scritto, "Potrei prendere il mio fucile e sparare a quest'uomo in testa e giustificarmi con il nostro Creatore in questo momento. Sarei nel giusto!".

Brockbank è anche accusato di aver affermato che sarebbe stato "autorizzato" a iniziare a sparare contro le forze dell'ordine federali se si fossero presentate a casa sua, e ha esortato "il popolo americano a prendere in mano la situazione e eliminare coloro che sappiamo essere responsabili" dell'presunta frode elettorale in Colorado.

Le identità degli ufficiali delle elezioni e delle forze dell'ordine che sono stati oggetto delle minacce sono state oscurate nei documenti legali.

Secondo i pubblici ministeri, le minacce sono continuate fino a tarda 2023, quando Brockbank avrebbe inviato un messaggio al suo patrigno dicendo "Quattro giudici in Colorado hanno rimosso il Presidente Trump dalle elezioni in Colorado. I loro nomi sono stati aggiunti alla mia lista...". Questa affermazione sembra fare riferimento alle decisioni dei tribunali statali del Colorado per rimuovere Trump dalle elezioni dello stato a causa del suo coinvolgimento nell'insurrezione del 6 gennaio 2021 - decisioni che sono state ribaltate in seguito dalla Corte Suprema degli Stati Uniti.

Gli investigatori hanno espresso preoccupazione anche per la "storia estesa di possesso illegale di armi da fuoco" di Brockbank, secondo i documenti del tribunale, e per un messaggio inviato a un associato a novembre 2023 in cui Brockbank ha scritto, "Non vado mai da nessuna parte senza un'arma da fuoco".

Le tensioni politiche in aumento hanno portato a un aumento significativo delle minacce contro le figure pubbliche, come evidenziato dal Dipartimento di Giustizia. In questo contesto, le ripetute minacce di Teak Brockbank contro le autorità in Colorado e Arizona, comprese le minacce contro i giudici e gli agenti di legge e ordine, hanno portato alle sue accuse legali.

Leggi anche: