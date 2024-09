Un residente americano condivide l'esperienza di otto anni di ordi nel famigerato centro di detenzione iraniano

In precedenza, Namazi aveva parlato con Amanpour al telefono nel marzo 2023 mentre era detenuto nel carcere di Evin, in Iran, un evento insolito. Come il detenuto iraniano-americano più a lungo trattenuto, Namazi era stato escluso da tre accordi separati che avevano liberato altri prigionieri americani durante le amministrazioni Obama e Trump.

Sei mesi dopo quella chiamata telefonica, Namazi è stato rilasciato insieme a quattro altri americani, tutti considerati illegalmente trattenuti dagli Stati Uniti, come parte di un accordo tra gli Stati Uniti e l'Iran, che ha comportato anche il rilascio di circa 6 miliardi di dollari in attivi iraniani.

Un anno dopo il suo rilascio, Namazi ha parlato in esclusiva con CNN, condividendo un resoconto emotivo dell'incontro. Ha discusso delle ragioni del suo arresto, dell'abuso fisico e dell'umiliazione quotidiana in detenzione, giustificando la sua decisione di comunicare con CNN dalla sua detenzione e la vita da uomo libero.

'Il profumo della libertà'

Il 18 settembre 2023, Namazi è sceso dall'aereo e ha toccato il suolo americano. In cima alle scale dell'aereo, si è fermato per inspirare l'aria. Come ricorda, suo zio gli aveva detto a lui e a suo fratello Babak, durante la loro prima immigrazione negli Stati Uniti nel 1983, "Puoi sentire quell'odore? Quello è il profumo della libertà". Quasi 40 anni dopo, Siamak Namazi è uscito nell'aria notturna dopo otto anni di detenzione. Ha ripensato alle parole di suo zio e ha sentito il profumo della libertà.

Adesso, dice che la sensazione di gratitudine è la più forte che prova, especially towards President Biden, for making a challenging choice and securing the deal. However, he highlighted that adjusting to life outside has proven challenging.

Following such a prolonged period in detention, even setting an alarm to remind himself to leave the apartment became necessary. "Once I had remained indoors for three days, I realized why," he stated.

Today, he continues to reconstruct his life. "It's like an eight-year earthquake that affects everything – and it leaves a significant amount of destruction," he said.

Despite this, he emphasized feeling very free in the United States, striving to lead the freest life he could, even while imprisoned in Evin.

‘Cercavano la pena di morte’

Nato in Iran, Namazi si è trasferito negli Stati Uniti all'età di 12 anni e ha visitato spesso il suo paese di nascita. Nel 2015 è tornato per un funerale e non sospettava nulla di strano. Si riferisce a questo periodo come "il picco delle relazioni Iran-USA", con delegazioni di alto livello di entrambi i paesi riunite a Vienna, in Austria, per le trattative che hanno portato all'accordo nucleare iraniano, o JCPOA.

Tuttavia, il suo arresto è avvenuto all'aeroporto, mentre cercava di partire. Ricorda come "un uomo in un abito semplice si avvicinò a me, dicendo 'Vieni con me'". Dopo aver rifiutato e chiesto un'identificazione, Namazi è stato portato in un luogo fuori sede per tre mesi di interrogatorio illegale prima del suo arresto ufficiale.

Formalmente accusato di aver collaborato con uno stato ostile - riferendosi agli Stati Uniti d'America, Namazi ha scoperto in seguito le specifiche accuse. Le autorità iraniane hanno affermato che "Namazi aveva stabilito una rete all'interno dell'Iran per infiltrarsi e rovesciare la Repubblica Islamica per tre decenni, con la collaborazione dello stato ostile USA". All'età di 44 anni, il suo arresto ha evidenziato le presunte attività sovversive che avrebbe apparentemente iniziato durante i suoi giorni di pattinaggio con l'amico a White Plains, New York.

Anche se oggi trova le accuse ridicole, riconosce il pericolo che ha corso. "Cercavano la pena di morte per me", ha detto.

Namazi non era ingenuo. Sapeva che la sua detenzione serviva come mezzo di pressione per il regime. Tuttavia, questa conoscenza non ha attenuato le sue paure per un lungo periodo di tempo.

"Subito dopo il mio arresto, sono stato posto in isolamento... una cella più piccola di un armadio. Gli interrogatori mi hanno detto che 'se non collabori, rimarrai qui finché i tuoi denti e i capelli non avranno lo stesso colore'". Ha spiegato che questa affermazione era una chiara minaccia di violenza.

In totale, Namazi ha sopportato circa otto mesi di isolamento, insieme a ciò che ha chiamato "indignità fisiche ed emotive". È stato bendato, picchiato, ma l'umiliazione più distressing è stata quella che non vuole discutere nemmeno in terapia. "Ha avuto un impatto profondo su di me", ha confessato.

Infine, la madre di suo figlio ha ottenuto il permesso di visitarlo. La prima visita è avvenuta prima che fosse picchiato fisicamente, ma il suo aspetto era cambiato così tanto che non l'ha riconosciuto. "Sembrava Saddam (Hussein) quando mi trascinarono fuori da quel buco. Avevo una lunga barba", ricorda. "Ricordo che piangeva, e ho cercato di tirarla su dicendo 'Sembro Saddam'".

Dopo quella visita, dice che le botte sono iniziate e sono durate per settimane. "È più spaventoso di quanto possa esprimere a parole", dice, la voce piena di emozione - soprattutto perché era a conoscenza del fatto che la fotografa canadese-iraniana Zahra Kazemi aveva incontrato un destino simile nel 2003. "Sapevo quanto fossi pericoloso".

Dopo settimane di questo, sua madre ha ottenuto un'altra visita - e questa volta, il figlio di Nahid era preparato. Dice che le sue guardie lo avevano avvertito di tacere sulla sua brutalità e lo hanno sorvegliato mentre entrava nella stanza. "Prima ancora di sedermi, ho detto 'Ciao, mamma. Mi hanno torturato. Devi parlare di questo'". L'ha messa in una situazione difficile.

Durante i suoi otto anni di detenzione, il figlio di Nahid ha visto altri prigionieri essere rilasciati come parte di accordi tra gli Stati Uniti e l'Iran in tre occasioni separate - nonostante, sostiene, il governo degli Stati Uniti fosse a conoscenza della tortura e dell'abuso che stava subendo a causa della corrispondenza tra i suoi genitori e il Dipartimento di Stato.

Sentendosi abbandonato dal suo governo, il figlio di Nahid decise di avere due opzioni: aspettare pazientemente e sperare che le autorità avrebbero eventualmente negoziato un accordo per garantire il suo rilascio; o combattere.

"Una parte della mia risposta all'umiliazione insopportabile era che dovevo riguadagnare rispetto per me stesso," dice. "Dovevo combatterli."

Intervista ad alto rischio

"Ho combattuto ogni giorno, ogni singolo giorno," dice il figlio di Nahid. "Avevo un piano: mi alzavo, era organizzato, sai, pensavo a come essere fastidioso."

Con il passare degli anni, il figlio di Nahid ha provato diverse tattiche, tra cui scrivere un pezzo di opinione per The New York Times e fare uno sciopero della fame. Ma, dice, "non ho ricevuto praticamente alcun sostegno." Così, ha suggerito al suo avvocato americano, Jared Genser, che era ora di fare un'intervista.

Ventiquattro ore dopo, gli è stato detto da Genser che poteva parlare con Christiane Amanpour di CNN. "Ho iniziato a iperventilare," dice ripensando a quel momento. Era molto più grande di quanto avesse pianificato. "È stata una decisione difficile," dice, consapevole dei rischi. "La disperazione" era la sua motivazione.

In definitiva, la strategia del figlio di Nahid era sorprendentemente semplice. Se avesse fatto l'intervista, avrebbe potuto essere picchiato e messo in isolamento. "Sapevo di poter gestire quello," dice. Ma se non avesse fatto l'intervista e non ci fosse stato un accordo per il suo rilascio, si sarebbe sempre chiesto se avrebbe potuto fare la differenza.

Parlando con Amanpour oggi, dice che è un'esperienza meno tesa. "È un piacere parlare con te e non preoccuparsi di essere trascinato in una cella di isolamento da qualche parte a causa di questo," le dice.

La logistica dell'intervista in prigione non era complicata. A quel punto, il figlio di Nahid era nella corsia generale della prigione, non più in isolamento e con accesso a un telefono. Senza informare le autorità della prigione, ha composto un numero e è stato collegato con la sala di controllo di CNN attraverso una serie complessa di trasferimenti.

All'altro capo del telefono, la sua voce era gracchiante - e a volte, sopraffatta dall'emozione. "Penso che il fatto che io abbia scelto di correre questo rischio e apparire su CNN dalla prigione di Evin dovrebbe dirti quanto sia diventata grave la mia situazione a questo punto," ha detto. "Ma, credevo che 'i tempi disperati richiedono misure estreme'."

Mentre Amanpour chiudeva l'intervista telefonica, il figlio di Nahid ha fatto una richiesta finale: rivolgersi direttamente a Biden, supplicandolo di "fare ciò che è necessario per porre fine a questo incubo e riportarci a casa."

Ritorno a casa

Questa "misura estrema" era un modo per il figlio di Nahid di attirare l'attenzione sulla sua situazione e aggiungere un senso di urgenza alle trattative in corso.

La vede come una lezione cruciale per chiunque si trovi in una situazione simile: "Se sei preso in ostaggio, devi fare rumore." Crea più "valore politico" per un presidente americano per fare un accordo che potrebbe costare politicamente per rilasciare qualcuno.

Nel settembre 2023, il figlio di Nahid è stato finalmente rilasciato insieme ad altri quattro cittadini con doppia nazionalità: Emad Shargi, Morad Tahbaz e altri due prigionieri la cui identità non è stata resa nota al momento.

Il disgelo dei beni iraniani sotto l'accordo ha suscitato critiche da parte dell'ex presidente Donald Trump e dei suoi alleati - nonostante Trump avesse concordato due scambi di prigionieri con l'Iran durante il suo mandato. Prima che fosse finalizzato, 26 senatori repubblicani hanno scritto al segretario di Stato Antony Blinken e al segretario al Tesoro Janet Yellen per sostenere che avrebbe stabilito un "precedente incredibilmente pericoloso."

Ma il figlio di Nahid dice che sapeva che senza un accordo, non sarebbe tornato a casa - un fatto che i suoi interrogatori gli avevano "reso straordinariamente chiaro."

"È nostro compito recuperare le nostre persone dalle prigioni straniere quando sono innocenti," nota, e purtroppo, spesso richiede di fare compromessi sgradevoli.

Inoltre, Namazi esprime che è più consapevole di molti altri delle atrocità del regime iraniano.

"Lascia che ti dica una cosa: non c'è nessuno più furioso, non c'è nessuno più disgustato dal fatto che la Repubblica Islamica tragga profitto dal rovinare la mia vita e quella degli altri ostaggi e delle nostre famiglie, di me. Ho trascorso 2.989 giorni nella loro prigione... Hanno commesso atti di cui non sono ancora pronto a parlare con il mio terapeuta... Non posso nemmeno parlarne... È brutto che abbiano guadagnato da questo. Ma cosa altro possiamo fare? Lasciare che un americano soffra?"

Nessun debriefing

Dopo essere tornato sano e salvo negli Stati Uniti, Namazi è pieno di idee per cambiare il modo in cui gli Stati Uniti gestiscono la diplomazia degli ostaggi. La paragona a "una partita di rugby. Dobbiamo smettere di giocare a scacchi politici con essa. È un gioco diverso."

Sostiene che l'Occidente possa fare molto di più per scoraggiare il sequestro di ostaggi, dal crackdown sui riciclaggio di denaro internazionale che finanzia i lussi degli autocrati e dei loro accoliti, al limitare dei visti che ricevono quando visitano le Nazioni Unite a New York.

E non è solo un problema americano: la prigione di Evin è "un'unione distopica degli ostaggi," dice Namazi, con cittadini di molti paesi dietro le sbarre.

"Possiamo disturbare questo modello di business molto rapidamente. Dobbiamo renderlo non redditizio," dice.

Namazi crede di poter offrire di più, ma sostiene di non essere stato debriefed dal governo degli Stati Uniti sulle sue numerose interazioni con la Guardia della Rivoluzione Islamica iraniana.

Sente anche che c'è stata una mancanza significativa di sistema di supporto al suo ritorno negli Stati Uniti.

Ripensando all'anno trascorso dal suo rilascio, i pensieri di Namazi tornano a Biden.

Con voce commossa, Namazi dice ad Amanpour che un giorno gli piacerebbe incontrare l'uomo che lo ha liberato.

"Voglio davvero stringere la mano al Presidente Biden un giorno."

