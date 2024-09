Un repubblicano che si identificava come "nazi nero".

Mark Robinson continua a fare scalpore a causa di dichiarazioni controversie. Questo repubblicano si candida alla carica di governatore nella Carolina del Nord, con il sostegno di Trump. Tuttavia, Robinson è ora sotto attacco per il suo nome collegato a un sito porno.

La controversia deriva dalle accuse secondo cui Robinson si sarebbe definito un "Nazi nero" su un sito porno. Il candidato repubblicano alla carica di governatore ha respinto le richieste delle dimissioni, dichiarando: "Rimango in corsa". Ha criticato un report di CNN sui suoi commenti controversi come "menzogne da tabloid infondate".

CNN ha riferito che oltre un decennio fa, Robinson si è descritto come un "pervertito" e un "Nazi nero" su un sito chiamato "Africa Nuda". L'afroamericano avrebbe anche scritto che la schiavitù "non era male... ne comprerei sicuramente un po'". Critiche sono emerse anche riguardo a vecchi commenti di Robinson, in cui ha banalizzato l'Olocausto e ha elogiato Adolf Hitler.

Attualmente in carica come lieutenant governor della Carolina del Nord, Robinson è un giocatore chiave in uno degli stati oscillanti più contesi delle elezioni presidenziali degli Stati Uniti. Gode del sostegno del candidato presidenziale repubblicano, Donald Trump. In risposta al report di CNN su Robinson, un portavoce di Trump ha dichiarato che la loro attenzione è rivolta a riconquistare la Casa Bianca e a salvare il paese, con la Carolina del Nord parte integrante del loro piano.

Harris e Trump in una corsa serrata

Con le elezioni presidenziali degli Stati Uniti a meno di sette settimane di distanza, la competizione tra Kamala Harris e Donald Trump rimane testa a testa. Un nuovo sondaggio suggerisce che Harris guida il suo avversario repubblicano in due stati cruciali per la candidata democratica. Secondo il sondaggio dell'Università Quinnipiac, pubblicato il mercoledì, Harris guida Trump 51% a 45% nella Pennsylvania, e la differenza è del 50% a 45% nel Michigan.

Mentre la maggioranza è chiara in molti stati, l'esito delle elezioni spesso dipende da pochi stati cruciali. Come nelle elezioni del 5 novembre, un piccolo numero di stati può influenzare il risultato, e a volte, solo quelques migliaia di voti determinano il vincitore.

