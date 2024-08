- Un rapporto romantico tra David Jackson e Lisa Mieschke

La romantica unione tra l'ex-"Bachelor" David Jackson (34) e la concorrente di "Bachelor" Lisa Mieschke (33) è giunta al termine. Jackson ha annunciato questa notizia commovente in un post Instagram ora cancellato. Secondo quanto riferito da Bild, la separazione è stata iniziata da Jackson e portata avanti al telefono, cosa che è stata particolarmente difficile per Mieschke. "Mi sono sentita semplicemente non abbastanza preziosa", ha dichiarato.

Nel post Instagram, Mieschke ha anche fatto riferimento a problemi persistenti tra loro. Aveva cercato di discutere "alcune situazioni che non erano favorevoli per me" dalla fine di giugno, ma questi discorsi non si sono mai concretizzati. Invece, Jackson l'ha chiamata lo scorso martedì per porre fine alla relazione.

Mieschke ha fatto di tutto: viaggio improvviso a Dubai per un'ultima chiacchierata

Questo è stato difficile perché, nonostante la loro relazione prevalentemente a distanza, si trovavano entrambi in Germania in quel momento. La mancanza di una conversazione faccia a faccia ha infastidito Mieschke, spingendola a fare un gesto drammatico: "Sono addirittura andata a Dubai e ho bussato alla sua porta. Abbiamo parlato". Tuttavia, questo viaggio non è riuscito a cambiare il corso della separazione.

Mieschke ha da allora rimosso la sua storia Instagram, dichiarando che "molte persone stanno già diffondendo inesattezze". Ha affermato che la questione è ora off-limits per lei. Jackson non ha ancora commentato la rottura. Nel suo attuale post Instagram, promuove libri di auto-aiuto e si allena in palestra.

La relazione tra Jackson e Mieschke ha anche lasciato il pubblico del programma RTL del 2023 a bocca aperta. Nonostante Mieschke non avesse ricevuto la rosa finale dal Bachelor, hanno annunciato la loro unione alla "Grande Riunione" post-show.

