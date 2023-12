Un rapporto fornisce nuovi dettagli su un decesso forse legato a un farmaco sperimentale per l'Alzheimer

La lettera di ricerca, pubblicata mercoledì sul New England Journal of Medicine, fornisce dettagli su ciò che è accaduto al partecipante alla fase di estensione open-label dello studio su lecanemab.

In un'estensione in aperto, non c'è un braccio placebo; piuttosto, tutti i partecipanti ricevono il farmaco in questione perché una parte precedente dello studio ha mostrato un grande potenziale.

In questo caso, un 65enne nelle prime fasi dell'Alzheimer è stato portato al pronto soccorso di un ospedale dell'area di Chicago entro 30 minuti dai primi segni di ictus, si legge nel rapporto. I medici della Northwestern University Feinberg School of Medicine hanno appreso che il paziente era stato sottoposto a infusioni di lecanemab quattro giorni prima.

Questo paziente non è l'unico a morire durante l'estensione a braccio aperto. La pubblicazione sanitaria Stat ha riferito che un ricercatore ha riferito della morte di un altro partecipante che ha avuto un'emorragia cerebrale che potrebbe essere stata collegata al farmaco. In quel caso, la casa farmaceutica Eisai ha indicato altri possibili fattori.

Il lecanemab è destinato a rallentare la progressione dell'Alzheimer. A novembre, l'azienda ha pubblicato uno studio che dimostrava che il farmaco rallentava la progressione del declino cognitivo del 27% rispetto a un placebo. Inoltre ha ridotto i livelli di amiloide - una proteina che è uno dei segni distintivi dell'Alzheimer - e ha avuto effetti positivi sulla cognizione e sulla capacità di svolgere le attività quotidiane rispetto a un placebo.

La ricerca ha anche mostrato che circa il 2,8% dei partecipanti allo studio che hanno assunto il farmaco ha avuto un effetto collaterale sintomatico chiamato ARIA-E, che comporta un gonfiore nel cervello. Nessuno dei partecipanti che ha assunto il placebo ha avuto questo problema.

Il nuovo rapporto afferma che l'équipe medica dell'ospedale ha somministrato al paziente un farmaco comune per rompere i coaguli di sangue che potrebbero causare un ictus, chiamato bolo di t-PA. Nulla nel background medico del paziente suggeriva che avrebbe avuto problemi con quel farmaco. Ma a meno di un'ora dall'inizio del trattamento, la pressione sanguigna è aumentata e i medici hanno interrotto l'infusione.

Una TAC ha mostrato un'estesa emorragia cerebrale.

I medici hanno quindi somministrato un farmaco in grado di controllare l'emorragia, ma il paziente è diventato gravemente agitato e ha sviluppato problemi di comunicazione. Il paziente ha anche avuto frequenti crisi epilettiche non convulsive.

L'équipe medica è riuscita a trattare le crisi, ma le condizioni del paziente non sono migliorate.

Dopo tre giorni di ricovero, il paziente è stato sottoposto a un tubo nella trachea per aiutarlo a respirare. Anche con questo e altre cure di supporto, il paziente è morto.

L'autopsia ha mostrato che il paziente aveva un'estesa emorragia cerebrale e depositi di amiloide all'interno di molti vasi sanguigni del cervello che probabilmente hanno contribuito all'emorragia, secondo il rapporto.

In sostanza, secondo il rapporto, i vasi sanguigni del cervello del paziente devono essere scoppiati dopo essere stati esposti al farmaco coagulante t-PA.

"Il numero elevato e la variazione delle dimensioni delle emorragie cerebrali in questo paziente sarebbero insoliti come complicazione del t-PA esclusivamente legata all'amiloide cerebrovascolare", si legge nel rapporto. Ma la combinazione del farmaco anticoagulante con lecanemab potrebbe aver portato alle emorragie cerebrali".

La Northwestern Medicine ha rifiutato la richiesta della CNN di intervistare gli autori del nuovo rapporto, ma ha dichiarato in un comunicato che si tratta di "uno sforzo per fornire dati rilevanti alla comunità medica e scientifica".

Eisai ha dichiarato di non avere una risposta ufficiale a causa della privacy dei pazienti.

L'azienda e la Northwestern Medicine hanno fatto riferimento a una risposta pubblicata insieme al nuovo rapporto da parte di medici e ricercatori coinvolti negli studi clinici sul lecanemab.

I dottori Marwan Sabbagh e Christopher H. van Dyck hanno scritto in quella risposta che "concordano sul fatto che questo caso solleva importanti questioni di gestione per i pazienti con malattia di Alzheimer".

Si tratta di un "caso insolito e capiamo perché gli autori vogliano evidenziare una potenziale preoccupazione".

La loro risposta ha anche sottolineato altri potenziali fattori nella morte di entrambi i partecipanti allo studio.

In questo caso, l'emorragia cerebrale potrebbe essere stata collegata a un periodo di tempo successivo all'ictus in cui la pressione sanguigna del paziente era eccezionalmente alta. Inoltre, l'altro partecipante allo studio stava assumendo un farmaco per la fibrillazione atriale che potrebbe essere stato un fattore determinante.

Nella risposta i medici scrivono anche che altri pazienti che hanno ricevuto il t-PA sono morti con questi depositi di amiloide all'interno dei vasi sanguigni del cervello.

La dottoressa Sharon Cohen, neurologa comportamentale che lavora con i pazienti affetti da Alzheimer presso il Toronto Memory Program e sperimentatrice dello studio sul lecanemab, afferma che è stato difficile sviluppare una terapia per l'Alzheimer.

Cohen ha detto che i medici sanno da anni che quasi tutti i farmaci di questa classe possono avere un effetto collaterale di ARIA, che sta per anomalie di immagine legate all'amiloide.

La sicurezza del farmaco "sembra molto accettabile", ha detto. "Rientra nel range di eventi avversi che ci aspettavamo e sembra molto ragionevole per questa popolazione di pazienti".

Il tasso di sanguinamento nello studio è considerato molto basso e la maggior parte delle microemorragie osservate nello studio sono state asintomatiche".

Nel caso del paziente oggetto del nuovo rapporto, Cohen ritiene che il decesso sia probabilmente legato al farmaco per la formazione di coaguli di sangue, ma afferma che la combinazione di tale farmaco e di lecanemab "ci fa riflettere".

Se la FDA approverà il trattamento, ci potrà essere una certa discrezionalità in termini di scelta del paziente e di ciò che il medico prescrittore ritiene sia meglio per una persona che sta assumendo anticoagulanti o che ha altri fattori di rischio di emorragia, ha detto.

In generale, il lecanemab ha superato per molti versi le nostre aspettative, ha detto la ricercatrice, "perché finora non avevamo mai visto risultati così costantemente positivi in uno studio di modifica della malattia di Alzheimer".

Fonte: edition.cnn.com