- Un ramo si stacca: un uomo ferito a morte

Un uomo è stato colpito da un ramo caduto a Berlino-Moabit e ha riportato ferite potenzialmente letali. L'uomo era seduto su una panchina nel parco di Ottopark quando l'incidente è avvenuto, come ha dichiarato un portavoce dei vigili del fuoco. I vigili del fuoco hanno liberato l'uomo ferito e un paramedico lo ha trattato sulla scena. L'uomo è stato quindi portato in ospedale. Un elicottero di soccorso è stato dispiegato per l'operazione. Il dipartimento dei vigili del fuoco ha riferito di essere stato sul posto con 16 persone e una scala a piattaforme. Hanno garantito il parco e verificato se ci fosse qualsiasi altro pericolo dall'albero.

Di recente, ci sono state diverse ferite a Berlino a causa di alberi caduti. Ad esempio, all'inizio di giugno, un pioppo tremulo alto circa 15 metri è caduto su un gruppo di persone nel parco del Muro di Berlino, ferendo tre persone.

La rapida risposta dei vigili del fuoco nell'affrontare l'incidente del ramo caduto nel parco di Ottopark ha salvato la vita all'uomo, dimostrando il loro ruolo cruciale nei incendi e nelle situazioni di emergenza. Date le crescenti istanze di alberi che cadono a Berlino, l'importanza di un servizio antincendio ben equipaggiato e reattivo non può essere sottovalutata.

