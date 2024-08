- Un ragazzo gettato da un giro in catedrale ad Amburgo

Un bambino di 11 anni è stato sbalzato da una giostra al Hamburger Dom e ha riportato ferite lievi. L'incidente è avvenuto durante un giro su una giostra veloce a terra, in cerchio, secondo la polizia, il 28 luglio. "Durante il giro, il bambino è stato sbalzato dalla giostra oltre la barra di sicurezza", ha detto un portavoce della polizia. Il "Mopo" aveva già riportato la notizia.

"Il bambino aveva diverse escoriazioni su tutto il corpo", ha riferito il portavoce della polizia. Nel corso degli eventi, il bambino ha urtato una persona di 77 anni sulla gamba. Entrambi sono stati trattati in un'ambulanza. "Il bambino di 11 anni è stato portato in ospedale per ulteriori cure."

Secondo la polizia, non sono state trovate difetti sulla giostra "Azione" sul Heiligengeistfeld. Secondo l'autorità economica, le operazioni sono state inizialmente sospese e reinspettate dalla TÜV. Non è stato trovato alcun guasto, e le operazioni sono riprese. Le indagini sulla causa dell'incidente sono ancora in corso, ha detto un portavoce.

La persona di 77 anni che è stata urtata dal bambino è stata portata in ospedale per precauzione. Dopo l'incidente, la polizia ha aumentato la sua presenza al Hamburger Dom per garantire la sicurezza dei visitatori.

