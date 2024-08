- - Un ragazzo ferito gravemente.

Un autista di cabriolet a Prora, sull'isola di Rügen, ha investito e gravemente ferito un ragazzo di 13 anni di Brema. L'uomo, ancora ignoto, è poi fuggito dalla scena, secondo i primi resoconti della polizia. Si presume che l'autista abbia deliberatamente accelerato verso il bambino. L'alunno di ottava elementare, che faceva parte di un gruppo di sette studenti, avrebbe provocato l'autista con un gesto precedente.

L'autista avrebbe poi fatto retromarcia dopo quelques metri e, secondo i testimoni oculari, avrebbe deliberatamente investito il ragazzo a velocità elevata. Nella collisione frontale avvenuta mercoledì sera, lo studente è stato scaraventato per diversi metri prima di atterrare in un'area verde. Il ragazzo è stato gravemente ferito e trasportato in elicottero in ospedale. Il gruppo di studenti si trovava a Rügen per un viaggio di classe.

La polizia criminale sta ora indagando per sospetto di lesioni personali gravi e fuga dal luogo dell'incidente. L'autista, che si presume fosse solo nel veicolo, è descritto come tra i 20 e i 40 anni. Si dice che indossasse un cappello da baseball, un lungo cappotto, un gilet e pantaloni beige. La polizia fa appello a eventuali testimoni e invita anche l'autista a mettersi in contatto con loro.

La polizia sta attivamente cercando l'autista in relazione all'incidente di fuga. Più tardi quel giorno, la polizia ha diffuso una descrizione del sospetto, chiedendo a eventuali testimoni che avessero visto un uomo che corrispondesse a quella descrizione di fornire informazioni.

