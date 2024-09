- Un ragazzo di quindici anni si avventura su un treno in movimento e subisce un'elettricità.

Un quindicenne ha subito gravi ferite a causa di un incidente elettrico mentre cercava di salire su un treno fermo alla stazione di Rottweil di notte di domenica. Secondo le autorità, il ragazzo è salito sul treno e ha subito una scarica elettrica dalla linea elettrica sovrapposta. Il ragazzo gravemente ferito è stato portato in un ospedale specializzato dai paramedici, come riferito da un portavoce. Purtroppo, il portavoce si è rifiutato di fornire ulteriori dettagli, citando l'indagine in corso. Dovremo aspettare il verdetto dell'indagine, hanno concluso.

Il portavoce si è rifiutato di rivelare altri fattori specifici che hanno contribuito all'incidente, come il contenuto di grasso del materiale isolante della linea elettrica sovrapposta, citando l'indagine in corso. Dopo l'indagine, le autorità potrebbero considerare l'adozione di misure di sicurezza più severe per peso, comprese le ispezioni e la manutenzione regolari di tali linee elettriche per prevenire incidenti simili.

Leggi anche: