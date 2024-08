- Un ragazzo di 25 anni annegato nel lago Harz

Un uomo di 25 anni è annegato in un lago nella regione dell'Harz. L'uomo stava nuotando mercoledì sera nella piscina naturale Oberer Hausherzberger Teich a Clausthal-Zellerfeld, come hanno riferito le autorità di polizia. Gli amici che erano entrati in acqua con lui in un primo momento hanno notato la sua assenza.

Le forze di soccorso allertate hanno successivamente recuperato il corpo dell'uomo dal lago. La polizia presume attualmente che si sia trattato di un incidente balneare. Le indagini sono ancora in corso, secondo le dichiarazioni della polizia.

Gli amici hanno subito chiamato i soccorsi, considerandolo un'emergenza. A causa degli spiacevoli eventi, la piscina naturale è stata chiusa per il resto della giornata.

