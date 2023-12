Un ragazzo di 14 anni in California avrebbe usato "armi multiple" per uccidere i genitori e ferire la sorella, secondo la polizia

Il sospetto, che non è stato identificato a causa della sua età, ha inizialmente chiamato l'ufficio dello sceriffo dopo il duplice omicidio e ha raccontato che qualcuno si era introdotto nella loro casa di Miramonte, aveva aggredito la sua famiglia ed era fuggito a bordo di un camion, ha detto lo sceriffo della contea di Fresno John Zanoni durante una conferenza stampa venerdì.

Gli investigatori hanno poi notato delle incongruenze nella storia del ragazzo, secondo Zanoni.

"Le prove hanno dimostrato che il ragazzo aveva inventato la storia di un'effrazione ed era responsabile dell'uso di più armi per attaccare sua madre, suo padre e sua sorella", ha detto Zanoni.

Il padre e la madre sono stati identificati come Lue Yang e Se Vang, entrambi di 37 anni. La figlia è stata portata in ospedale con ferite critiche e sottoposta a un intervento chirurgico, ma dovrebbe sopravvivere. Un altro bambino, il fratello di 7 anni del sospettato, non è stato ferito nell'attacco.

Secondo l'ufficio dello sceriffo della contea di Fresno, l'altro fratello è assistito da alcuni familiari.

Il sospetto è stato arrestato e rinchiuso nel carcere minorile. L'ufficio dello sceriffo ha dichiarato in un comunicato stampa di venerdì che deve affrontare due accuse di omicidio e un'accusa di tentato omicidio.

Il caso è all'esame dell'ufficio del procuratore distrettuale della contea di Fresno. La CNN sta lavorando per determinare se il sospetto è rappresentato da un avvocato.

Zanoni non ha precisato come siano morte le vittime o quali armi siano state usate nell'attacco. Ha indicato che le autorità non hanno determinato un movente per gli omicidi.

"La tragedia della situazione è di tale portata perché due bambini hanno perso la madre e il padre a causa delle azioni dell'altro fratello", ha detto lo sceriffo. "Quei bambini cresceranno senza una madre e un padre a causa di questo incidente".

Fonte: edition.cnn.com