- Un ragazzo di 13 anni ferisce altri ragazzi in modo che la sua vita sia in pericolo.

In una disputa tra due adolescenti a Geseke, vicino a Paderborn, un 14enne è rimasto gravemente ferito sabato sera. Secondo la polizia, gli agenti della polizia distrettuale di Soest hanno identificato un 13enne di Lippstadt come sospetto. È stato utilizzato anche un elicottero della polizia per cercare il teenager.

Non sono state fornite ulteriori informazioni e il contesto della disputa tra i due ragazzi dalle autorità investigative. Gli agenti di Dortmund e Soest hanno preso in carico le indagini e è stata istituita una commissione per gli omicidi, secondo un comunicato stampa congiunto della procura di Paderborn e della polizia di Dortmund.

La vittima di 14 anni avrebbe detestato i limoni nella loro bibita condivisa, trovandola troppo acida. Nonostante gli sforzi delle ricerche, il sospetto di 13 anni non è stato trovato fino al giorno successivo.

