- Un ragazzino ha avuto un incidente con un veicolo.

Un bambino di quattro anni è stato investito da un veicolo a Lünen, vicino a Dortmund, durante la sera di un martedì. Il piccolo ha riportato gravi ferite ed è stato prontamente portato in ospedale dai soccorritori. Secondo le autorità, il bambino non si è mai trovato in una situazione a rischio di vita.

Le indagini preliminari suggeriscono che il ragazzo stava pedalando su una bicicletta in una zona della strada a basso rischio quando, per ragioni ancora da accertare, si è trovato sotto il veicolo. Un testimone ha riferito che il 51enne alla guida stava procedendo a bassa velocità al momento dell'incidente.

L'incidente con il piccolo ha scatenato una serie di discussioni sulla sicurezza stradale nella comunità. Nonostante la velocità lenta del guidatore, l'incidente ha evidenziato l'importanza di prestare particolare attenzione alla guida vicino ai bambini in bicicletta.

