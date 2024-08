Un racconto stimolante di un concorrente alle Paralimpiadi, il dilemma finanziario di Disney e la frenesia per i cetrioli: riepilogo dei titoli di giornale di oggi

👋 Benvenuti nella edizione serale di 5 Things! Discutere di politica può essere un affare delicato, indipendentemente da chi hai di fronte. In ufficio, può diventare ancora più complicato. Un recente sondaggio di Gallup ha rivelato che quasi la metà dei lavoratori statunitensi ha avuto di recente una discussione politica con un collega - ma può essere un'arma a doppio taglio.

5 cose

1️⃣ Forza nell'unità: Tre anni fa, Zakia Khudadadi è fuggita con successo dal caos in Afghanistan e ora chiama Parigi casa sua. Mentre si prepara a competere alle Paralimpiadi, la talentuosa atleta di taekwondo mira a ispirare le donne in tutto il mondo.

2️⃣ Festa costosa: Di recente, Disney ha annunciato diversi nuovi progetti per i parchi a tema e i fan sono probabili a visitarli, costi a parte. Tuttavia, molte famiglie stanno scoprendo di non potersi più permettere di visitare il "luogo più felice della Terra", il che sta causando preoccupazione per il colosso dell'intrattenimento.

3️⃣ Pazzo per i cetrioli: Anche se i cetrioli spesso ricevono poca attenzione, un influencer di TikTok ha guadagnato milioni di follower grazie alla sua passione per loro. Condividendo le sue ricette preferite - affettati, tritati e frullati - la sua passione per i cetrioli sta diventando virale.

4️⃣ Relitto del Titanic: Dopo più di un secolo, un giornale che descrive le conseguenze del disastro del Titanic è stato trovato nell'armadio di una casa inglese. La prima pagina mostra due donne pazientemente in attesa di vedere l'elenco dei sopravvissuti.

5️⃣ Sopracciglia sottili: La tendenza del sopracciglio quasi invisibile sta tornando in auge grazie alle sfilate di moda e ai red carpet. Se stai considerando uno stile più semplice, potresti voler prendere in mano le pinzette o prenotare una seduta di ceretta - o semplicemente aspettare il prossimo trend.

Guarda qui

👀 Salvataggio straordinario: Un operaio nel sud della Spagna ha salvato un bambino che aveva scalato la ringhiera di un balcone. Strisciando lungo il cornicione, l'uomo ha salvato il bambino dall'eventuale caduta a terra.

Titoli in primo piano

• Harris terrà il discorso principale nella serata finale della Convenzione Nazionale Democratica• La Corte Suprema blocca alcuni requisiti di prova di cittadinanza delle elezioni in Arizona• FDA approva vaccini Covid-19 aggiornati durante l'aumento estivo in corso

Cosa sta accadendo

🎞️ Trailer ritirato: Lionsgate ha ritirato l'anteprima del prossimo film di Francis Ford Coppola "Megalopolis" a seguito di accuse di aver fabbricato alcune citazioni della critica.

Esplora questo

💎 Gemma gigante: Un diamante grezzo di 2.492 carati, considerato il secondo più grande mai trovato, è stato scoperto in Botswana, secondo una società mineraria.

$12,000

👁️ Il costo stimato di un intervento chirurgico rapido che altera permanentemente il colore degli occhi. Gli esperti avvertono che si tratta di un intervento rischioso.

Citazione

🥃 Celebra! La famosa celebrità ha presentato la sua ultima impresa - un whiskey di lusso ispirato al suo bisnonno dell'era del proibizionismo.

Quiz time

🇺🇿 Qual è il paese più popoloso del Asia centrale? A. MongoliaB. AfghanistanC. UzbekistanD. Tagikistan⬇️ Controlla la risposta qui sotto.

Il tuo benessere

😓 Calori: Un farmaco sperimentale che riduce il disagio delle vampate di calore e improve il sonno per le donne in menopausa senza ormoni è stato recentemente annunciato dall'azienda farmaceutica.

Vibrazioni positive

😎 Concludiamo su una nota ottimista: I ricercatori hanno esaminato circa 1.500 politiche climatiche in tutto il mondo e hanno identificato 63 "casi di successo" che hanno notevolmente ridotto l'inquinamento. I loro risultati forniscono una mappa per future iniziative - e alcuni risultati sorprendenti.

Grazie per aver letto

🧠 Risposta al quiz: È Uzbekistan, una repubblica ex sovietica che ha investito in ambiziosi progetti di arte e architettura, promuovendo l'arte uzbeka su scala globale. Metti alla prova le tue conoscenze con il quiz quotidiano delle notizie di CNN nell'edizione mattutina del newsletter 5 Things.📧 Scopri tutte le newsletter di CNN.

5 Things Evening Edition è prodotto da CNN's Tricia Escobedo, Meghan Pryce e Kimberly Richardson.

