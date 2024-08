- Un quindicenne impaziente desidera un'altra occasione per guidare un autobus.

Un 15enne di Brema ha tentato nuovamente di guidare un autobus pubblico, ma questa volta il suo piano è fallito. Lo scorso venerdì, il ragazzo si è spacciato per un membro del team di sicurezza dell'associazione di trasporti VBN di Brema/Bassa Sassonia su un autobus a Delmenhorst, come hanno riferito le autorità. Ha affermato che il 15enne che aveva illegalmente guidato un autobus pubblico a Brema all'inizio di agosto si trovava a bordo. Con indosso un auricolare, il teenager ha ordinato al 32enne autista di fermarsi e di far scendere tutti i passeggeri. Secondo le autorità, l'autista ha obbedito agli ordini.

Il bluff è stato smascherato

Quando il presunto dipendente VBN ha cercato di guidare l'autobus da solo, l'autista ha effettuato una chiamata di emergenza. All'arrivo della polizia e di un dipendente della compagnia degli autobus, la truffa è stata scoperta. Il 15enne è stato riconosciuto come lo stesso ragazzo che aveva guidato un autobus pubblico con passeggeri a Brema all'inizio di agosto.

In quell'occasione, il teenager si era presentato all'autista come un tirocinante di una compagnia di autobus. Dopo il viaggio, aveva lasciato l'autobus da solo e aveva ripreso il viaggio. A una fermata dell'autobus, aveva invitato passeggeri ignari, che pensavano di avere a che fare con un autista regolare. In seguito, la polizia aveva rivelato che il ragazzo era autistico e voleva esplorare la sua passione per i veicoli e la tecnologia.

Poiché il teenager non ha guidato l'autobus a Delmenhorst, le sue azioni sono improbabili che incorrano in sanzioni legali, come hanno aggiunto le autorità. Il 15enne è stato prelevato dal padre alla stazione di polizia di Delmenhorst.

Leggi anche: