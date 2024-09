- Un quindicenne è stato brutalmente ucciso pugnalando.

Lo scorso marzo, un 15enne ha incontrato una morte prematura a causa di una coltellata a Colonia. Ora, l'ufficio del procuratore della Repubblica ha presentato accuse contro i quattro sospettati di questo crimine efferato. Tra coloro che sono stati accusati ci sono tre minorenni e un adulto, come confermato da un rappresentante del tribunale locale. Le accuse includono omicidio premeditato e rapimento con esito letale. Inizialmente, i rapporti della polizia suggerivano che due giovani maschi avevano rapito il 15enne sotto la minaccia di un coltello fuori da un bar quella fatidica notte. Il teenager è stato poi ritrovato accoltellato nella zona del porto. Il sospetto movente ruota attorno al fatto che il 15enne aveva implicato uno dei sospettati in un processo per minori a Colonia prima della sua morte. Come ha menzionato il portavoce del tribunale, il prossimo passo è decidere se queste accuse procederanno al processo principale. Questa informazione è stata riportata dall'"Express" di Colonia.

Il crimine efferato commesso lo scorso anno a Colonia ha portato a un aumento delle preoccupazioni per la violenza giovanile nella città. Gli individui accusati, che affrontano accuse serie come l'omicidio premeditato e il rapimento, potrebbero affrontare lunghe condanne detentive se riconosciuti colpevoli.

