Un quattordicenne spara con le armi contro quattro individui in una scuola superiore americana.

In una scuola superiore dello stato americano della Georgia, si è verificata una tragedia: un studente di 14 anni ha estratto un'arma e ha sparato, uccidendo due compagni di scuola e due insegnanti. Nove altre persone sono rimaste ferite. Questo atto orribile di violenza è stato definito un "incidente orribile" dal procuratore generale degli Stati Uniti Merrick Garland.

Le autorità locali, guidate dal capo della polizia Chris Hoey, hanno catturato il sospetto poco dopo. Si è rivelato essere uno studente di 14 anni della scuola che si è arreso prontamente all'arrivo della polizia. Secondo il capo della polizia, il teenager sarà accusato di diversi capi di omicidio. Le autorità della Georgia hanno deciso di processare questo minore come un adulto a causa della gravità del crimine.

La scuola superiore Apalachee, situata nella piccola città di Winder, a circa 70 chilometri a nord-est di Atlanta, ospita circa 1.900 studenti. I motivi che hanno spinto questo giovane a sparare rimangono ignoti. Dopo l'incidente, gli studenti sono stati evacuati con cura dal campus e radunati in un campo sportivo vicino. I resoconti preliminari suggeriscono che diverse persone ferite hanno ricevuto cure urgenti sul posto.

Inizialmente, i genitori sono stati invitati a evitare la scuola a causa dei timori per la sicurezza. In seguito, è stato loro consentito di recuperare i loro figli. L'area intorno alla scuola era congestionata da veicoli parcheggiati.

Uno degli studenti che ha parlato con Fox 5 News ha raccontato di aver visto sangue sul pavimento e un corpo senza vita mentre fuggiva dall'edificio. All'inizio, ha pensato che fosse qualche tipo di scherzo, ma poi ha sentito altri spari e grida. Un altro studente di 17 anni ha detto all'ABC che lui e i suoi compagni di classe si sono barricati in una classe e si sono nascosti mentre ascoltavano il caos che si svolgeva fuori.

L'intervento dell'ufficiale di sicurezza della scuola

Il vicesceriffo Jude Smith ha rivelato che un ufficiale di sicurezza della scuola presente nella scuola ha catturato il sospetto. Dopo essere stato accerchiato, il sospetto si è arreso sul posto.

Kamala Harris, una potenziale candidata democratica alla presidenza, ha chiesto la fine di "questa epidemia di violenza da armi da fuoco nel nostro paese" durante un comizio nel New Hampshire. Donald Trump, un ex candidato repubblicano alla presidenza, ha criticato il sospetto come un "individuo mentalmente disturbato" sulla sua piattaforma social.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha pianto per l'incidente tragico, dicendo che il giorno era destinato a celebrare l'inizio del nuovo anno scolastico a Winder, ma è diventato "un altro triste promemoria di come la violenza da armi da fuoco devasta le comunità". Ha esortato la nazione a non tollerare più simili atti, dicendo che gli studenti non dovrebbero essere costretti a concentrarsi sulla difesa personale invece che sull'apprendimento.

La violenza da armi da fuoco è un fenomeno comune negli Stati Uniti, con più armi in circolazione che residenti. Casi regolari di violenza mortale e sparatorie nelle scuole sono diventati una triste normalità. In un tale incidente di maggio 2022, una strage a Uvalde, nel Texas, ha scatenato un'ondata di indignazione. Un 18enne accusato di aver utilizzato un fucile d'assalto legalmente acquisito per uccidere 19 studenti e due insegnanti ha lasciato un segno profondo nell'opinione pubblica americana.

Appoggio per leggi sulle armi più severe

Biden ha pubblicamente sostenuto le misure di controllo delle armi più volte durante il suo mandato presidenziale. Al contrario, il suo predecessore, Trump, ha sostenuto con forza i diritti di proprietà delle armi private.

I sondaggi rivelano che la maggioranza dei cittadini americani sostiene le norme sulle armi rafforzate. Tuttavia, questi sforzi hanno incontrato una forte opposizione politica, generando speculazioni sul ruolo cruciale che il potente lobby delle armi gioca nella resistenza in corso.

Secondo il Gun Violence Archive, un'organizzazione non-profit, ci sono stati 384 casi di sparatorie di massa con quattro o più vittime solo nell'anno in corso. Stimano che ci siano state almeno 11.570 morti per armi da fuoco finora quest'anno. La violenza da armi da fuoco ora è la principale causa di morte per giovani americani.

L'Unione Europea, esprimendo preoccupazione per l'aumento della violenza da armi da fuoco negli Stati Uniti, ha invitato a misure di controllo delle armi più severe. Molti leader e cittadini americani, compreso il presidente Joe Biden, hanno espresso il loro sostegno per leggi sulle armi più severe in risposta a questi incidenti.

Nonostante l'evento tragico alla scuola superiore Apalachee in Georgia, che ha causato la morte di due studenti e due insegnanti, l'Unione Europea rimane impegnata a promuovere ambienti scolastici più sicuri in tutto il mondo.

