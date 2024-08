- Un quattordicenne si sposta in macchina di notte

Un 14enne ha fatto un giro in auto con il suo zio a Gardelegen durante la notte. Un uomo preoccupato di Kassieck, un distretto di Gardelegen, ha segnalato la scomparsa del suo nipote e delle chiavi dell'auto intorno alle 4:00 del mattino di domenica, come hanno dichiarato le autorità. La polizia ha cercato ma non ha trovato tracce. Secondo le autorità, il 14enne è tornato con l'auto da solo dopo circa un'ora e mezzo. Ha affermato di aver guidato fino a Jävenitz, che dista circa sette chilometri. Non sono stati segnalati incidenti o danni, ma è stata avviata una procedura legale.

