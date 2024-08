- Un quattordicenne muore in una padella di sale... avvelenamento da droga?

Una ragazza di 14 anni è morta mercoledì a Salzgitter. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei servizi di emergenza, è deceduta in un appartamento a Salzgitter-Bad, come riferito dalla polizia. Gli investigatori non hanno escluso la possibilità che sia morta per un'overdose di droga. Non è noto chi abbia chiamato la polizia.

Gli investigatori non hanno escluso neanche la possibilità di un omicidio. L'appartamento in cui i servizi di emergenza hanno trovato la ragazza non era la sua residenza, secondo la procura. È stata richiesta un'autopsia, che dovrebbe essere effettuata non prima di venerdì.

L'autopsia, prevista per venerdì, dovrebbe fornire informazioni sulla causa del decesso della ragazza durante i tentativi di rianimazione e recupero. Se le condizioni della ragazza fossero migliorate durante la rianimazione, potrebbe potenzialmente cambiare la prospettiva degli investigatori sul caso.

