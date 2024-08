- Un puledro appena nato è stato scoperto a Neuruppin, negli Stati Uniti.

In città di Neuruppin, situata all'interno del distretto di Ostprignitz-Ruppin, è stata identificata una condizione pericolosa per le api nota come American Foulbrood. Il distretto ha annunciato questa scoperta e ha imposto una zona di sicurezza con un raggio minimo di un chilometro. All'interno di questa zona, tutte le colonie e gli alveari di api devono essere ispezionati immediatamente per l'American Foulbrood. Inoltre, gli alveari portatili non devono essere trasferiti dalla loro posizione attuale.

Il consumo di miele rimane inalterato

Inoltre, è vietato rimuovere api vive o morte, favi, resti di favi, scarti di favi, cera, miele, alimenti, alveari o attrezzature usate dagli alveari malati. Non è consentito introdurre nuove colonie di api o api all'interno della zona controllata. Anche se la malattia batterica non rappresenta un rischio per gli esseri umani e le api adulte, e il consumo di miele e altri prodotti delle api è sicuro, il segnalamento è necessario a causa della sua distruzione delle larve di api, che può portare alla morte di intere colonie. Le api adulte non contraggono la malattia, ma possono diffonderla, causando una mortalità diffusa tra le api.

Despite the safety measures in place, other beekeeping activities outside the controlled zone should be carried out with caution. It's important to maintain proper sanitation and equipment cleaning practices to prevent the spread of American Foulbrood to other honeybee colonies.

