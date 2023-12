Un promettente atleta, un vigile del fuoco volontario, un rinomato accademico. I cechi piangono i 14 morti della sparatoria universitaria

Tra le vittime ci sono alcuni giovani studenti, un amato docente e un rispettato direttore di dipartimento.

Il governo ha ordinato di esporre le bandiere a mezz'asta e ha dichiarato che a mezzogiorno si terrà un minuto di silenzio in tutto il Paese.

Secondo il primo ministro ceco Petr Fiala, le campane di tutto il Paese suoneranno per le vittime dell'attacco.

La nazione dell'Europa centrale, che conta 10 milioni di abitanti, è rimasta sotto shock e in preda all'orrore dopo che un uomo armato ha aperto il fuoco nella Scuola di Arti dell'università giovedì, in quello che doveva essere il penultimo giorno di lezioni prima delle vacanze di Natale.

In totale sono state uccise 14 vittime: 13 sono state trovate morte sulla scena del crimine, descritta da diversi funzionari di polizia di lunga data come il luogo più orribile che abbiano mai visto. Un'altra vittima è morta dopo essere stata portata in ospedale. L'assassino si è ucciso.

Mentre i cechi continuano a fare i conti con le dimensioni della tragedia - le sparatorie di massa sono rare, anche se non inedite nel Paese - stanno venendo alla luce le storie delle persone uccise nell'attacco.

Il Dipartimento di Musicologia della scuola ha annunciato venerdì che la sua direttrice Lenka Hlávková è stata una delle vittime della sparatoria.

Hlávková era una rinomata esperta della cultura musicale dell'Europa centrale medievale e il dipartimento ha dichiarato in un comunicato che la sua morte è stata una notizia "estremamente crudele".

Un post sulla pagina Facebook ufficiale del Dipartimento di studi germanici dell'università ha dichiarato che anche uno dei suoi docenti, Jan Dlask, è stato ucciso nell'attacco.

La dichiarazione descriveva Dlask come "un amico, un compagno di classe e una persona meravigliosa e gentile, un esperto di letteratura finlandese e fenno-svedese".

Il Lidové Noviny, un quotidiano nazionale ceco, ha dichiarato in un comunicato che una delle sue dipendenti, la correttrice di bozze e studentessa al primo anno di studi di lingua ceca e sordità Lucie Špindlerová, è stata uccisa nell'attacco.

Una fotografia della Špindlerová pubblicata dal giornale mostra una giovane donna sorridente in posa con un grande cappello e un profumo di fiori.

Il giornale ha dichiarato che Špindlerová era "una collega e, soprattutto, un'amica" e che la sua morte è una "notizia estremamente dolorosa".

Anche Magdaléna Křístková, un'altra studentessa di lingue e studi per sordi, è stata uccisa, secondo una dichiarazione rilasciata dalle autorità della sua città natale, Roztoky.

La dichiarazione dice che era un membro attivo della comunità, che partecipava a eventi comunali e a un club di campeggio per bambini.

"Gioiosa, gentile, incredibilmente talentuosa e creativa, Majda non è più tra noi e ci mancherà moltissimo", si legge nel comunicato, che fa riferimento a Křístková con il suo nomignolo.

La Federazione ceca di atletica ha annunciato che anche la ventenne saltatrice Klára Holcová è stata uccisa nell'attacco.

La federazione ha descritto Holcová come una giovane atleta "promettente" che aveva vinto nove medaglie in vari campionati cechi e aveva rappresentato la Repubblica Ceca in incontri internazionali di atletica leggera.

Holcová studiava studi cechi e scienze archivistiche all'università, ha dichiarato la federazione, aggiungendo che la notizia della sua morte è stata "schiacciante per l'anima". Una fotografia allegata alla dichiarazione mostra Holcová in tenuta nazionale ceca, mentre gareggia in un evento.

Il corpo dei vigili del fuoco volontari di Velichovky, un villaggio della Boemia settentrionale, ha dichiarato che anche uno dei suoi membri, Aneta Richterová, è stato ucciso nell'attacco.

Una dichiarazione sulla pagina Facebook della brigata descriveva Richterová come "amata figlia e sorella, amica sorridente e sempre sincera".

Quando la polizia ceca ha iniziato a indagare sull'attacco, è emerso che l'assassino era molto probabilmente responsabile di altri tre omicidi prima di intraprendere la sua furia mortale a Praga.

Il corpo di un uomo, identificato in seguito come il padre del killer, è stato trovato nella casa della famiglia a Hostouň poco dopo che la polizia ha ricevuto le prime informazioni sul killer.

Giovedì, inoltre, la polizia ha collegato l'assassino al duplice omicidio di un uomo e del suo bambino di due mesi avvenuto la settimana scorsa in un sobborgo di Praga. Venerdì la polizia ha dichiarato che l'arma usata in quell'attacco è stata trovata nella casa dell'assassino.

Fonte: edition.cnn.com