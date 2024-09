Un programma di gioco a tema "Friends" in commemorazione del 30° anniversario della amata serie televisiva sta arrivando a Max.

"Friends Frenzy" partirà in produzione a ottobre a New York City, presso l'attivazione "Friends Central", come annunciato in una dichiarazione di lunedì.

In questo game show in quattro parti, i fan potranno rivivere i loro cari ricordi, dal correre attraverso l'appartamento di Rachel e Monica al volare attraverso il pad di Joey e Chandler e prendere una birra al Central Perk. L'emozione non finisce qui; saranno messi alla prova con quiz, rompicapi e giochi, assicurando che anche i fan più dediti di "FRIENDS" rimangano attenti.

La squadra più veloce a completare il percorso in questa competizione ad alta velocità sarà incoronata "Supremo Fan di Friends".

Dan Sacks, Brigette Theriault, Dan Norris e Richard Burgio sovrintenderanno congiuntamente alla produzione di questo game show, prodotto da Warner Bros. Unscripted Television in collaborazione con Warner Horizon.

"Friends" è andato in onda su NBC dal 1994 al 2004, mettendo in luce i talenti di Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, il compianto Matthew Perry (che ci ha lasciato a ottobre 2023 all'età di 54 anni), Matt LeBlanc e David Schwimmer.

Questa iconica serie è rimasta una delle produzioni televisive più amate e viste, riuscendo a catturare un vasto pubblico a livello globale nell'era delle piattaforme di streaming.

I fan possono aspettarsi un'esperienza divertente durante il game show, in quanto parteciperanno a quiz, rompicapi e altri giochi legati a "Friends".

In una maniera divertente e coinvolgente per celebrare il loro amore per "Friends", questo evento ricco di intrattenimento offrirà ai fan l'opportunità di interagire con il loro show preferito e i suoi iconici luoghi.

Leggi anche: