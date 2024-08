Ci sono posti che saltano il numero della stanza 13 negli hotel, i piloti talvolta partono con il numero 14 invece del 12 nelle gare e le compagnie aeree come Lufthansa saltano la fila 13. Dopo un grande evento, qualcuno dal campeggio potrebbe pensare: "Se solo non ci fosse stato un 13º giorno..."

Campo di sopravvivenza della giungla: Thorsten Legat è un ribelle

- Un progetto o un progetto concettuale in ordine inverso.

Mettiamo le cose in chiaro: dopo la sua intensa sfida, Thorsten Legat ha fatto un sottile riferimento a chi potrebbe essere il prossimo bersaglio, mentre la nebbia notturna turbinava intorno a lui. I suoi commenti criptici erano probabilmente comprensibili solo a lui. Intendeva impartire una lezione, far riflettere sulla possibilità di ciò che potrebbe accadere. Francamente, i campeggiatori hanno già abbastanza tempo per meditare sui misteri della vita, non hanno bisogno di una lezione per questo.

Danni e Kader si sono dimostrati risorse preziose quando si sono imbarcati in una caccia al tesoro. Hanno trasportato liquido da un posto all'altro usando secchi sulla testa, creando uno strano spettacolo che mescolava elementi di Rusty il Cavaliere e Lord Casco, o come ha detto Kader, "Sembri una regina". Hanno dato risposte solide sulla lunghezza del lato di un quadrato, ma la domanda su cosa sono fatte le uve passa li ha lasciati perplessi. No, non sono datteri. Alla fine, sono riusciti a recuperare il tesoro contenente un anno di patatine, che ha scatenato l'entusiasmo per le patatine nel campo.

Con questo boost, sono riusciti a superare la discussione sul ruolo di Mola che era stata anticipata il giorno precedente. Sono emerse alcune opinioni sorprendenti, opinioni che non ci si aspetterebbe dalla generazione moderna: la moglie di Mola è la regina, ma lui è la legge. Non c'è spazio per il femminismo, e dove sono tutte le donne muratrici e ingegneri, comunque? È un mondo di uomini! Gli uomini dovrebbero fare attenzione a quello che dicono, o così si dice. Per fortuna, c'erano abbastanza patatine in alcune case per soffocare queste conversazioni con il rumore di patatine croccanti.

C'è puzza nel campo

Non c'era molto da soffocare in termini di odore, dalle mutande di Gigi alle calze di Sarah, c'erano molti odori insoliti. L'igiene del campo è un argomento ricorrente, così come il problema delle confessioni sessuali. Questa volta, Gigi ha rivelato alcune differenze di età scioccanti - aveva 19 anni, lei 56 - non c'è da stupirsi che Jan Köppen abbia afferrato il classico di Maffay "Es war Sommer" sulla chitarra volante.

Ma quello era solo l'inizio. Gigi aveva rivelato alcune informazioni interessanti sulle sue preferenze sessuali nella chiacchierata sul sesso - non riusciva a sopportare quando le donne lo colpivano. Ma quando Thorsten Legat lo ha schiaffeggiato, non sembrava avere un problema. Non è stato casuale; era per intensificare il piacere prima dello scontro su questo giorno sinistro numero 13. Nella "Jungle Challenge" "Schlimming-Pool", la squadra Gigi/Thorsten si è scontrata con la squadra Mola/Eric, con condizioni esistenziali massime: non tutti sarebbero tornati al campo dopo il terrore sott'acqua.

Tra i bookmaker, Gigi e Thorsten avrebbero probabilmente ottenuto le migliori quote, con la preparazione di Eric per lo yoga della mano e l'approccio moderato di Mola al battito cardiaco a riposo che ricevevano solo chance di lungo termine. Ma a volte le cose non vanno come previsto, e qui non è stato diverso. Eric e Gigi hanno gestito le nove stelle con una calma che sembrava fossero stati addestrati da Jacques Cousteau, mentre Gigi e Thorsten, con tutto il frustare e spingere, non riuscivano a concentrarsi - e hanno finito per svantaggiarsi.

Ciò significava non solo "test fallito", ma anche eliminazione. Uno di loro doveva andarsene, e Eric e Mola hanno deciso che era Thorsten. Il favorito del fan, il casanova, l'uomo con i pantaloni più arrotolati di tutti i tempi, ora ridotto a un mucchio di miseria, una leggenda in sé. "Nessun problema", ha insistito attraverso le lacrime. "Bene fatto", potrebbe aver detto David Ortega, se avesse potuto.

Non è chiaro se Thorsten avesse in mente qualcosa come un "risveglio" in questa versione di "tutto è possibile?". Inizialmente, c'è stato un silenzio inquietante nel campo. Ma non durerà a lungo. La fazione femminile dovrebbe riprendere rapidamente, così come Mola e la sua casa di riposo per uomini. Le carte, verranno rimescolate.

