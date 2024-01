Un progetto artistico svedese finanziato dal governo vi pagherà per fare tutto ciò che volete

Il candidato prescelto dovrà timbrare il cartellino ogni giorno presso la nuova stazione ferroviaria di Korsvägen a Göteborg, in Svezia. A parte questo, la posizione non ha responsabilità o doveri prestabiliti.

Il dipendente avrà libertà di movimento e non avrà nemmeno bisogno di rimanere in stazione dopo aver timbrato il cartellino, a patto che rientri alla fine della giornata.

L'idea, intitolata "Eternal Employment", è frutto del duo artistico svedese Simon Goldin e Jakob Senneby. La performance concettuale è stata progettata per offrire commenti politici e approfondimenti sul mercato del lavoro.

"Eternal Employment" è stata la proposta vincente del concorso Chronotopia, che cercava idee di arte pubblica per due nuove stazioni ferroviarie di Göteborg.

I lavori di costruzione della stazione di Korsvägen dovrebbero terminare nel 2026, che è anche la data di inizio prevista per l'opera "Eternal Employment". Le candidature saranno aperte nel 2025.

Lo scopo del lavoro

La stazione ferroviaria offrirà uno spogliatoio per i nuovi dipendenti e un orologio per il controllo delle entrate e delle uscite dal lavoro.

L'orologio sarà collegato a luci fluorescenti sopra la piattaforma. Queste "luci di lavoro", che saranno progettate per assomigliare alle luci archetipiche degli uffici, segnaleranno ogni volta che il dipendente è "al lavoro", secondo la proposta degli artisti.

"Sebbene all'inizio sia quasi invisibile, col tempo 'Eternal Employment' ha il potenziale per accumulare una ricca storia di voci, barzellette, notizie e altre mediazioni secondarie, facendosi strada nella storia orale di Göteborg", si legge nella proposta.

Il progetto cerca di esplorare il ruolo del lavoro in un momento in cui un numero crescente di persone svolge lavori non tradizionali in una società post-industriale", hanno dichiarato gli artisti.

Goldin e Senneby riconoscono che un dipendente senza mansioni specifiche può annoiarsi. Ma la loro proposta suggerisce anche che il candidato prescelto potrebbe ideare i propri progetti creativi o "semplicemente abbracciare uno stato di ozio perpetuo".

"L'impiego eterno non solo offre una diversa concezione del lavoro e del lavoratore", continua la proposta, "ma mette in discussione le nozioni stesse di crescita, produttività e progresso che sono al centro della modernità".

"Di fronte all'automazione di massa e all'intelligenza artificiale, la minaccia/promessa incombente è che diventeremo tutti produttivamente superflui", aggiungono gli artisti. "Saremo tutti 'impiegati a Korsvägen', per così dire".

Gli artisti si sono ispirati all'economista Thomas Piketty, che ha sostenuto che nei Paesi sviluppati il rendimento del capitale cresce più rapidamente dell'aumento medio dei salari. In effetti, i ricchi diventano più ricchi mentre i poveri continuano a lottare.

Goldin e Senneby hanno detto che il progetto è finanziariamente fattibile perché viviamo in una società in cui "il denaro paga meglio del lavoro". Per questo motivo, gli artisti intendono creare una fondazione per supervisionare l'investimento a lungo termine di 6 milioni di corone svedesi (circa 633.000 dollari) - la somma dei premi messi a disposizione dalla Public Art Agency Sweden e dalla Swedish Transport Administration nell'ambito del concorso.

Secondo le stime degli artisti, le plusvalenze derivanti dall'investimento finanzieranno lo stipendio del dipendente per almeno 120 anni.

Secondo la proposta, la retribuzione, la pensione e le ferie offerte dalla posizione corrispondono a quelle di un dipendente medio del settore pubblico. Se i soldi finissero, l'impiego si fermerebbe e le luci non si accenderebbero più, si legge nella proposta.

"Ciò implicherebbe un cambiamento storico nel rapporto tra rendimento del capitale e salari", scrivono gli artisti. "Un periodo prolungato in cui il lavoro paga meglio del denaro".

