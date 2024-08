- Un produttore di automobili rifiuta fermamente le armi americane

Il fondatore del BSW, Sahra Wagenknecht, mantiene la sua posizione dura riguardo a un futuro governo della Turingia che coinvolga il BSW, in merito al dispiegamento di armi americane in Germania. "Ci aspettiamo una amministrazione della Turingia - e ce ne assicureremo se ne faremo parte - che si opponga a questo", ha dichiarato a un comizio a Jena, dove è stata accolta con approvazione e acclamazioni da numerosi partecipanti.

Ha affermato che il sostegno che riceve per la sua Alleanza sta già influenzando la politica nazionale. "Le elezioni in Turingia decideranno se i missili arriveranno", ha informato la folla.

Dopo le elezioni statali del 1° settembre in Sassonia e Turingia, i sondaggi suggeriscono che il nuovo partito di Wagenknecht potrebbe avere un ruolo nella formazione del governo. In Turingia, una coalizione di CDU, BSW e SPD detiene attualmente la maggioranza, una possibilità che non è stata esclusa dai politici.

Negli ultimi settimane, Wagenknecht ha presentato una serie di prerequisiti, come una posizione negativa sulla proposta di stazionamento di missili a medio raggio USA in Germania. I critici dei vari partiti hanno criticato la sua imposizione di condizioni che superano l'autorità di un governo statale.

"Quali politici abitano un mondo dove questo non è un problema in Turingia?" ha chiesto Wagenknecht a Jena, la sua città natale. Wagenknecht ora risiede nel Saarland con il suo coniuge, Oskar Lafontaine.

La coalizione di CDU, BSW e SPD detiene attualmente la maggioranza nel Landtag della Turingia, una situazione potenziale se le elezioni dovessero andare a loro favore. Se il BSW diventasse parte del governo della Turingia, come previsto da Wagenknecht, pianificherebbero di opporsi al dispiegamento di armi americane all'interno della Germania, come dichiarato al comizio di Jena.

Leggi anche: