- Un processo contro Jérôme Boateng per le accuse contro il suo ex-partner

La disputa sulle dichiarazioni fatte dall'ex calciatore della nazionale Jérôme Boateng sulla sua ex-partner Kasia Lenhardt si sta intensificando. Il tribunale regionale di Berlino esaminerà giovedì (ore 14:00) un'azione legale per ingiunzione presentata dalla madre del modello, deceduta a febbraio 2021. Il tribunale regionale di Berlino aveva proibito a Boateng di fare una certa dichiarazione a novembre 2022. Tuttavia, la madre cerca di impedire la diffusione ulteriore di sei dichiarazioni in totale.

La madre della ex fidanzata combatte in tribunale

Voleva impedire la diffusione di un'intervista di "Bild" in cui Boateng ha parlato di litigi nella relazione e dei presunti problemi di alcol della sua ex fidanzata. La parte attrice ha sostenuto in primo luogo che queste dichiarazioni distorcevano l'immagine della figlia. L'avvocato di Boateng ha spiegato nel processo che il calciatore si pentiva dell'intervista.

Lenhardt è stata finalista di "Germany's Next Topmodel" nel 2012 e l'ultima volta è stata legata a Boateng. Subito prima che la sua intervista fosse pubblicata, la coppia si è separata. Il 9 febbraio 2021, la sua famiglia ha annunciato attraverso un avvocato che Kasia era morta. La polizia di Berlino ha confermato in quel momento che era stato trovato un corpo senza vita. Non c'erano segni di influssi esterni, è stato detto.

