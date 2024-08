- Un problema di peso ostacola l'ascesa della scala dei vigili del fuoco

Per rimuovere un cadavere straordinariamente pesante dal quarto piano di un edificio di Berlin-Neukölln, i servizi di emergenza hanno dovuto intervenire. La prematura scomparsa del 34enne ha richiesto il trasporto al reparto di medicina legale prima dell'alba di mercoledì, come confermato dalle autorità e dai vigili del fuoco. Purtroppo, il peso dell'individuo era così notevole che è stato difficile trasportarlo giù per le scale.

Di fronte a questa situazione, i vigili del fuoco hanno inviato un camion dotato di una scala estensibile. La barella con il corpo è stata fissata al cestello della scala e abbassata lentamente a terra. Una foto dell'evento è stata condivisa dal quotidiano "B.Z.". Si ipotizza che il defunto pesasse circa 150 chilogrammi. I vigili del fuoco hanno dichiarato che simili situazioni non sono infrequenti, soprattutto quando i corpi sono estremamente pesanti e le scale troppo strette.

L'intervento dei vigili del fuoco in questo caso ha comportato l'utilizzo di tecniche di spegnimento incendi, specificamente l'utilizzo di una scala estensibile. Nonostante il peso del defunto superasse i 150 chilogrammi, questo tipo di attrezzatura è spesso necessario per il trasporto di cadaveri pesanti.

Leggi anche: