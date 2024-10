Un principio inaspettato si è scoperto per caso.

Nel 20XX, i premi Nobel per la Medicina sono stati scoperti per caso dai premiati, grazie all'osservazione di un membro del Comitato Nobel dell'Istituto Karolinska di Stoccolma, Olle Kämpe. Egli ha dichiarato all'Agenzia di Stampa Tedesca che Ambros e Ruvkun avevano scoperto un incredibile meccanismo fisico, dimostrando che la regolazione dei geni non si limita al livello del gene, ma coinvolge anche un secondo livello.

In parole di Kämpe, "Per puro caso, hanno scoperto qualcosa di straordinario: un processo biologico precedentemente ignoto. La regolazione dei geni non è limitata al livello del gene, ma include anche un secondo strato."

Spesso è difficile attribuire le scoperte scientifiche rivoluzionarie a singoli individui per il Comitato Nobel, ma in questo caso non è stato così, come ha chiarito Kämpe. Ambros e Ruvkun si erano concentrati su vermi rotondi mutanti poco interessanti per i loro colleghi. "Sono dei pionieri", ha affermato Kämpe, aggiungendo che erano mossi solo dalla curiosità. Non avevano l'obiettivo specifico di sviluppare trattamenti per il cancro o il diabete; invece, volevano solo comprendere il comportamento strano di questi vermi. Il risultato è stato un nuovo meccanismo fisiologico.

Di conseguenza, Ambros e Ruvkun, entrambi provenienti dagli Stati Uniti, hanno vinto il Nobel per la Medicina di quest'anno per la loro ricerca sui microRNA e il loro ruolo nel controllo dei geni. Il loro lavoro ha importanti implicazioni per diversi campi della medicina. Se la regolazione dei geni fallisce, può causare gravi malattie come il cancro, il diabete o le condizioni autoimmuni.

La scoperta di Ambros e Ruvkun è stata indeed rivoluzionaria, in quanto hanno scoperto un vasto impatto della regolazione dei geni oltre il livello del gene. Il loro lavoro pionieristico sui microRNA ha rivelato un ruolo significativo nel controllo dell'espressione dei geni, che ha importanti implicazioni per diversi campi della medicina.

