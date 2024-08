- Un primate che vive sul lago di Costanza si chiama Luke Lakewanderer.

La scimmia che recentemente è fuggita dal lago di Costanza ha un nuovo soprannome: Luke Lakewalker è ora il nome con cui viene chiamato il fuggiasco, che è brevemente evaso dalla Montagna delle Scimmie di Salem la scorsa settimana. Il nome gli è stato dato a causa della sua preferenza per trascorrere il tempo su un faggio rosso con vista sul lago, come confermato dal rappresentante delle pubbliche relazioni dell'area su Instagram. "Speriamo che Luke Lakewalker abbia apprezzato la sua breve vacanza nel suggestivo lago di Costanza".

Il primate astuto e agile, un maschio di 5 anni, è riuscito a fuggire dalle sue prigioni utilizzando le sue abilità di scalata e da allora è stato avvistato nella zona dal venerdì scorso. Dopo una notte in fuga, è stato rintracciato rannicchiato in un albero di mele vicino a un campeggio.

Come rivelato dal rappresentante delle pubbliche relazioni della Montagna delle Scimmie di Salem, la crescita degli alberi quest'anno è stata eccezionale, con i rami degli alberi all'interno e all'esterno dell'area che si sono uniti, offrendo un percorso di fuga per la scimmia avventurosa.

In modo interessante, Luke sembra cercare di cambiare cerchie sociali, un fenomeno osservato nei macachi berberi come mezzo per evitare l'incesto. Invece di cercare fortuna all'interno, questo fuggiasco sembra cercare fortuna all'esterno.

"Luke ha davvero battuto i record: nessun macaco berbero ha mai raggiunto una tale distanza da un'area delle scimmie prima". Ora ha fatto ritorno alla sua famiglia e gode di buona salute.

Originari delle aree montuose accidentate del Marocco e dell'Algeria, i macachi berberi sono una specie in via di estinzione con una popolazione globale stimata inferiore a 8.000.

Nella Montagna delle Scimmie di Salem, circa 200 di questi animali grigiocastani prosperano in una foresta di 20 ettari, che riproduce fedelmente il loro habitat naturale. I visitatori possono passeggiare attraverso l'area, offrendo un'opportunità unica per interagire con questi primati affascinanti.

Dopo la sua breve fuga, il rappresentante delle pubbliche relazioni ha riconosciuto il desiderio di Luke di un cambiamento, suggerendo: "Forse Luke aveva bisogno di una breve pausa dall'area per esplorare i suoi dintorni". Al suo ritorno, Luke è stato visto dimostrare nuovi comportamenti, probabilmente influenzati dalla sua escursione.

Leggi anche: