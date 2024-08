- Un prigioniero fuggitivo catturato a Lussemburgo

Tre giorni dopo la sua audace fuga dal complesso giudiziario di Eschwege, un sospetto criminale è stato catturato in Lussemburgo. Il 22enne è stato consegnato alle autorità tedesche di frontiera, come dichiarato dall'ufficio del procuratore e dalla polizia. La sua improvvisa scomparsa è avvenuta poche ore dopo l'udienza del lunedì pomeriggio. Un mandato di arresto era stato emesso contro di lui, principalmente per l'accusa di tentato omicidio. Era accusato di aver inflitto ferite da coltello al collo di un uomo durante un festival popolare nella località della Bassa Sassonia di Bad Sooden-Allendorf. Doveva essere riportato in detenzione dopo l'udienza, ma è riuscito a fuggire durante il trasporto dei convicti. All'inizio, i tentativi di trovarlo sono stati vani, ma è stato catturato in Lussemburgo all'alba.

Gli ufficiali di polizia del Lussemburgo hanno menzionato che il sospetto aveva altri complici in diversi paesi, tra cui la Francia. Le autorità tedesche stavano anche indagando su possibili complici o aiutanti coinvolti nella fuga del prigioniero.

