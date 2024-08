- Un presunto trafficante fugge dalle forze dell'ordine con 11 persone senza documenti.

Raggiungendo velocità fino a 160 chilometri orari e senza una valida patente di guida - così un uomo sospettato di trafficare illegalmente ha tentato di sfuggire alle autorità a bordo di un veicolo attraverso i distretti di Passau e Freyung-Grafenau. La polizia di frontiera ha tentato di fermare un veicolo con targa non locale vicino a Untergriesbach di mercoledì, come riportato nella relazione della polizia. Invece dei cinque occupanti consentiti, ce n'erano dodici a bordo. Il 20enne sospetto alla guida avrebbe poi sfrecciato attraverso numerosi paesi, mettendo in pericolo altri automobilisti con manovre di sorpasso pericolose.

Vicino a Waldkirchen, il veicolo ha lasciato la strada principale e ha urtato un albero, con l'impatto sul lato del guidatore, come riferito. Il guidatore è poi fuggito a piedi ed è stato catturato illeso. Ora è sotto indagine per il traffico di esseri umani e accusato di guida pericolosa. Secondo un portavoce della polizia, il 20enne è stato arrestato il giovedì successivo. I migranti illicitamente introdotti, tra cui due bambini di sei e nove anni, non erano in possesso di validi documenti d'ingresso in Germania, ha rivelato la polizia. Sono stati tutti segnalati per immigrazione illegale.

