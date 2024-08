- Un presunto autista ubriaco di un camion alimentare porta a molteplici collisioni.

Un sospetto ubriaco alla guida di un furgone per il cibo, di 62 anni, è stato coinvolto in non uno, ma due incidenti. La polizia ha confermato l'incidente. Si è riferito che il portello del furgone era rimasto aperto e fissato al lato durante il viaggio.

Inizialmente, l'uomo ha urtato un palo del semaforo causando danni significativi. Successivamente, si presume che abbia urtato un cartello stradale alcune traverse più in là. In seguito, come rivelato dalle autorità, ha guidato in un parcheggio di un supermercato e successivamente è stato fermato dalla polizia.

Il test immediato del tasso alcolemico ha dato un valore superiore a 1,6 per mille. Di conseguenza, è stato effettuato un test del sangue più approfondito. Si stima che i danni al furgone del cibo ammontino a circa 1.500 euro, mentre i danni al semaforo e al cartello sono stati stimati intorno ai 1.000 euro.

