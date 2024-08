- Un precedente capo di un campo di concentramento è stato condannato per aver facilitato e contribuito ad omicidi diffusi.

Il più alto tribunale tedesco, o BGH, ha confermato la condanna di un'ex segretaria di un campo di concentramento per aver aiutato e istigato omicidi di massa. La 5ª Divisione Penale del BGH di Lipsia ha respinto un appello contro una sentenza del tribunale regionale di Itzehoe. Il tribunale di Itzehoe aveva condannato Irmgard F., ora 99enne, a due anni di libertà vigilata per aver aiutato e istigato l'omicidio di 10.505 persone e cinque tentativi di omicidio. Questa condanna è ora definitiva.

Si ritiene che questo sia l'ultimo processo penale riguardante i massacri nazisti. Irmgard F. ha lavorato come dattilografa nell'ufficio del comandante del campo di concentramento di Stutthof vicino a Danzica dal giugno 1943 all'aprile 1945. All'epoca, aveva 18 o 19 anni. Il tribunale di Itzehoe ha concluso che, attraverso il suo lavoro, la giovane donna ha sostenuto la direzione del campo nell'esecuzione sistematica dei prigionieri. Anche un aiuto minore poteva essere considerato istigazione all'omicidio ai sensi della legge.

Più di 60.000 persone sono morte nel campo di concentramento di Stutthof

La difesa di Irmgard F. aveva presentato un appello. Il BGH ha tenuto un'udienza su questa questione a tarda luglio. Gli avvocati hanno argomentato, tra le altre cose, che non c'era prova dell'intenzione della donna di commettere questi crimini. Hanno sostenuto che era ignara delle attività del campo e che il suo lavoro di dattilografa non era significativamente diverso dal suo lavoro precedente in una banca. Hanno affermato che aveva semplicemente eseguito "azioni neutrali" dal suo punto di vista. Tuttavia, il BGH non ha accettato questo argomento.

Il BGH ha sostenuto la valutazione del tribunale regionale di Itzehoe secondo cui Irmgard F. ha fornito supporto psicologico ai killer attraverso la sua disponibilità a servire. Quasi tutta la corrispondenza del campo passava per le sue mani.

Secondo gli Archivi di Arolsen, circa 110.000 persone provenienti da 28 paesi sono state imprigionate nel campo di Stutthof e nei suoi 39 sottocampi tra il 1939 e il 1945. Circa 65.000 di loro non sono sopravvissuti.

