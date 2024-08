Un potenziale aggiustamento di 818.000 posti di lavoro potrebbe non essere un allarme per gli economisti, ma rappresenta una sfida per la vicepresidente Kamala Harris.

In un momento cruciale per la politica, emergono nuovi dati, con la Vicepresidente Kamala Harris che cerca di acquisire slancio come nuova candidata democratica alla presidenza e di modificare le opinioni degli elettori riguardo alle prestazioni economiche dell'amministrazione Biden.

La Casa Bianca, compresa Harris, si trova di fronte al compito di convincere il pubblico che, nonostante le preoccupazioni diffuse e persistenti sull'economia USA, le cose stanno effettivamente procedendo bene e l'inflazione è stata contenuta senza influire significativamente sul mercato del lavoro.

Durante la Convention Nazionale Democratica di lunedì sera, il Presidente Joe Biden si è vantato di aver creato 16 milioni di nuovi posti di lavoro, arrotondando la cifra effettiva di 15,8 milioni. Tuttavia, questa affermazione è stata presto smentita dopo la pubblicazione del rapporto BLS del mercoledì.

Creare 15 milioni di nuovi posti di lavoro è comunque un risultato significativo, che supera di gran lunga i 6,9 milioni di posti di lavoro creati durante il mandato del Presidente Donald Trump, tenendo conto delle perdite di lavoro legate alla pandemia.

I democratici hanno acquisito slancio nella corsa alla presidenza con Harris che si fa avanti per Biden. Secondo un sondaggio ABC News/Washington Post/Ipsos pubblicato domenica, lei è in vantaggio su Trump tra gli elettori registrati a livello nazionale.

Tuttavia, Trump ha un vantaggio di 9 punti su due questioni importanti per gli americani - l'economia e l'inflazione, secondo un sondaggio Gallup di luglio.

Molti americani hanno valutato l'economia USA come "povera" o "terribile" per gran parte dell'ultimo anno in un sondaggio Gallup. Qualsiasi sviluppo economico negativo nei prossimi mesi potrebbe offrire un vantaggio elettorale a Trump.

Razza e la battaglia politica per i posti di lavoro

Trump sostiene spesso che la maggior parte dei posti di lavoro creati sotto l'amministrazione Biden sono stati occupati da immigrati clandestini, un'affermazione che CNN ha smentito come falsa. Tuttavia, il numero di lavoratori stranieri è aumentato più di quello dei lavoratori nativi negli ultimi mesi, come riportato da CNN's Tami Luhby a giugno.

Trump ha cercato di creare discordia tra i democratici sottolineando che gli immigrati clandestini e i lavoratori stranieri stanno portando via "lavoro nero" e "lavoro ispanico", come ha affermato durante un dibattito presidenziale di CNN a giugno, quando Biden era ancora candidato alla presidenza.

Michelle Obama ha affrontato questo problema durante il suo discorso alla DNC di martedì, sostenendo che Trump è intimidito da lei e suo marito - due "persone che lavorano sodo, altamente istruite e di successo che per caso sono nere".

"Chi gli dirà che il lavoro che sta cercando potrebbe essere uno di quelli 'neri'?" ha chiesto.

Sviluppo positivo atteso

C'è un aspetto promettente che la maggior parte degli economisti si aspetta prima delle elezioni - la Federal Reserve potrebbe abbassare i tassi di interesse a settembre.

La sola aspettativa di un taglio dei tassi ha già ridotto i tassi ipotecari. Un eventuale taglio dei tassi potrebbe ulteriormente abbassare i costi dell'indebitamento e stimolare la crescita dei posti di lavoro e dell'economia complessiva.

Agende economiche diverse

Se Trump vince le elezioni a novembre, intende imporre dazi su una vasta gamma di beni importati, che potrebbero far aumentare i costi ma potenzialmente stimolare la produzione domestica. Inoltre, egli sostiene di rendere permanenti i tagli fiscali in scadenza e di ridurre ulteriormente le tasse. Leggi di più sulla proposta di dazi di Trump.

Harris, d'altra parte, intende prolungare i tagli fiscali per la maggior parte degli americani, ma intende aumentare le tasse per i cittadini più ricchi. Inoltre, sostiene i crediti d'imposta per aiutare le famiglie con figli e i primi acquirenti di case - proposte generose ma costose. Leggi di più sulla piattaforma economica di Harris.

Nè Harris né Trump hanno una strategia credibile per affrontare il debito pubblico in crescita.

La motivazione dietro la modifica dei dati sui posti di lavoro

Secondo il report di CNN, Alicia Wallace spiega la motivazione dietro i nuovi dati:

Ogni anno, il BLS effettua una revisione dei dati del suo mensile sondaggio sulle paghe delle imprese, quindi allinea il livello di occupazione di marzo con quelli misurati dal programma Quarterly Census of Employment and Wages.

I dati preliminari indicano la più grande revisione al ribasso dal 2009 e suggeriscono che il mercato del lavoro non era così caldo come inizialmente creduto. Tuttavia, la crescita dell'occupazione era ancora storicamente robusta.

I dati verranno rivisti di nuovo e finalizzati a febbraio.

Trump ha accusato l'amministrazione di manipolare le statistiche dell'occupazione senza prove a supporto. Sembra che un complotto per truccare i numeri li revisionerebbe verso l'alto, non verso il basso. E non è una fuga di notizie, come Trump ha suggerito.

Si tratta di una revisione annuale - non è in alcun modo un tentativo dell'amministrazione Biden di nascondere dati negativi sull'economia, secondo Wallace.

Il dibattito politico in corso sulla prestazione dell'economia USA ha portato la Vicepresidente Harris a cercare una maggiore presenza, con l'obiettivo di modificare le opinioni degli elettori sulla gestione economica dell'amministrazione Biden. In mezzo a queste manovre politiche, l'immigrazione e la creazione di posti di lavoro, in particolare per i gruppi minoritari, sono diventati un punto focale del dibattito politico.

