Un potente tornado ha portato a sommergere un lussuoso yacht vicino alle acque costiere della Sicilia.

Diciassette persone sono state estratte dalle macerie lunedì, come riportato dalla Guardia Costiera italiana. Successivamente, un corpo è stato recuperato dallo scafo del vascello distrutto.

Tra i dispersi ci sono due americani e quattro cittadini britannici, tra cui il magnate britannico Mike Lynch, Jonathan Bloomer, presidente di Morgan Stanley International, e il noto avvocato Chris Morvillo.

Cosa è successo?

Una improvvisa tromba d'aria - un tipo di tornado - si è abbattuta sull'isola del Mediterraneo all'alba di lunedì, presumibilmente causando il capovolgimento della barca a vela durante forti piogge e tempeste severe.

La barca a vela britannica, chiamata "Bayesian", era ancorata a circa mezzo miglio dal porto di Porticello, sulla costa nord della Sicilia. La nave è affondata quando il suo albero si è spezzato in due durante la tempesta, come ha riferito Salvatore Cocina, capo della Protezione Civile della Sicilia, a CNN martedì.

I testimoni hanno parlato di venti furiosi e di venti da uragano che hanno depositato un mucchio di detriti vicino al molo.

Più di una dozzina di sopravvissuti sono stati avvistati aggrappati a zattere di salvataggio nella zona, secondo il resoconto del capitano di una barca vicina, che ha evitato di urtare il Bayesian.

"Abbiamo sperimentato una forte raffica di uragano, quindi abbiamo acceso il motore per mantenere la nave in posizione obliqua", ha spiegato Karsten Bower ai reporter a Palermo lunedì. "Dopo la tempesta, abbiamo scoperto che la nave dietro di noi era scomparsa".

Bower e il suo equipaggio hanno salvato quattro persone ferite, ha detto, prima di chiamare la Guardia Costiera italiana - che in seguito ha salvato i sopravvissuti rimanenti.

Un sopravvissuto - un bambino - è stato trasportato in elicottero all'ospedale pediatrico di Palermo. In totale, otto persone sono state ricoverate, come confermato dall'ufficio del sindaco.

Una sopravvissuta, Charlotte, 35 anni, ha raccontato la sua lotta per aggrapparsi alla sua figlia di un anno, Sofia, secondo un'agenzia di stampa italiana ANSA.

"In pochi secondi ho perso la bambina in mare, poi l'ho ripresa tra le onde furenti. L'ho stretta forte a me mentre l'oceano ribolliva", ha detto ai giornalisti. "Molti urlavano".

La madre e la figlia sono state poi riunite al padre, James, secondo un medico dell'ospedale pediatrico locale di Palermo.

"I sopravvissuti sono esausti e continuano a chiedere notizie dei dispersi", ha detto il dott. Domenico Cipolla lunedì. "Parlano e piangono costantemente perché hanno capito che c'è poca speranza di trovare i loro compagni vivi".

Il corpo dei vigili del fuoco italiano ha inviato elicotteri per aiutare nelle ricerche, hanno dichiarato gli ufficiali lunedì. I sommozzatori erano anche previsti per entrare nella nave affondata martedì, dopo un tentativo infruttuoso lunedì.

La profondità dei detriti richiede che i sommozzatori lavorino lì solo per brevi periodi, secondo Marco Tilotta, un ispettore dell'unità di sommozzatori del corpo dei vigili del fuoco di Palermo. Il corpo dei vigili del fuoco italiano ha dichiarato lunedì che i suoi sommozzatori avevano raggiunto lo scafo della nave a 49 metri (160 piedi) sotto il livello del mare.

Il Regno Unito's Marine Accident Investigation Branch (MAIB) invierà anche una squadra di quattro investigatori a Palermo per condurre un'esame preliminare della scena, ha detto una fonte a conoscenza delle operazioni a CNN, a condizione di anonimato.

Chi era a bordo?

Ventidue persone erano a bordo del Bayesian, che navigava sotto bandiera britannica e trasportava principalmente passeggeri e equipaggio britannici, oltre a due anglo-francesi, uno irlandese e un srilankese, ha detto un portavoce della Guardia Costiera italiana a CNN.

Un cast di alto profilo è tra quelli segnalati dispersi, tra cui Lynch, il 59enne investitore tecnologico britannico che ha affrontato un caso di frode negli Stati Uniti quest'anno - che risale alla disastrosa vendita da 11 miliardi di dollari della sua società al gigante tecnologico Hewlett-Packard (HP) nel 2011.

Sua figlia di 18 anni è stata anche segnalata tra i dispersi. La moglie di Lynch, Angela Bacares, è sopravvissuta all'incidente.

Bloomer, il finanziere, e Morvillo, un avvocato distintosi - e le loro mogli - sono anche tra i dispersi, secondo Salvatore Cocina, capo della Protezione Civile della Sicilia.

Morvillo, un partner americano di Clifford Chance, ha giocato un ruolo nel respingere il caso di frode degli Stati Uniti contro Lynch in giugno.

Di più sulla barca

Costruita nel 2008, la barca da 56 metri (184 piedi) è stata costruita dalla società italiana Perini Navi, secondo Reuters. Secondo l'Associated Press, la barca era disponibile per l'affitto a 215.000 dollari (€195.000) a settimana.

Il nome della nave deriva dalla teoria statistica su cui Lynch ha costruito la sua fortuna, secondo Reuters.

L'albero della barca si ergeva a 72,27 metri (237 piedi) sopra la linea di galleggiamento designata, mancando di poco il mondo più alto che misura 75,2 metri, secondo il Guinness dei primati. L'albero della barca era il più alto al mondo in alluminio, secondo il sito web di Perini Navi.

Condizioni meteorologiche pericolose

Le tempeste intense in Sicilia hanno portato forti piogge domenica sera. I primi resoconti suggeriscono che una piccola tromba d'aria, che si è formata sulla zona lunedì mattina, potrebbe essere stata responsabile dell'affondamento della barca.

Le trombe d'aria - tra i diversi tipi di tornado - sono colonne rotanti di aria che si formano sull'acqua, o passano dalla terra all'acqua. Sono spesso accompagnate da venti potenti, grandi onde, grandine e fulmini pericolosi. Anche se sono più comuni sugli oceani tropicali, possono svilupparsi quasi ovunque.

Vortici di marea che attingono potenza dalle temperature tropicali, e il Mediterraneo sta vivendo un'ondata di calore, con un media giornaliera di 28,9 gradi Celsius (84 Fahrenheit) secondo i primi risultati della ricerca dell'Istituto di Scienze Marine in Spagna.

I termometri delle case in Sicilia hanno mostrato letture ancora più alte, arrivando quasi a 30 gradi Celsius (86 Fahrenheit), circa 3 gradi sopra la norma, come confermato dal meteorologo italiano Luca Mercalli in conversazione con CNN.

Mercalli ha dichiarato: "Gli oceani riscaldati trasportano più energia e umidità nell'ambiente, fungendo da fonti di combustibile significative per le tempeste".

Laura Paddison e Eve Brennan, giornaliste di CNN, hanno fornito ulteriori informazioni per questo report.

