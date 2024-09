Un potente incendio in California assomigliava a un'esplosione da una prospettiva aerea <unk> ecco la situazione attuale.

Nubi piroclastiche intense, comunemente note come "nubi di fuoco", si sono levate sopra l'incendio infuriato lunedì, coincidendo con il momento in cui un satellite meteorologico ad alta risoluzione stava monitorando la Terra da diverse centinaia di miglia di altitudine.

Queste nubi piroclastiche emergono sopra fonti di calore intense come gli incendi boschivi o le eruzioni vulcaniche. L'aria sopra la fonte di calore viene spinta rapidamente e caoticamente verso l'alto, causando il raffreddamento e la condensazione dell'umidità nell'aria, formando le nubi.

Tuttavia, le nubi piroclastiche assorbono solitamente quantità considerevoli di fumo e cenere dagli incendi che le generano, diventando così notevolmente più scure delle solite nubi bianche e soffici.

Questo è esattamente ciò che il satellite Landsat-8, un progetto congiunto di raccolta dati tra NASA e United States Geological Survey, ha osservato lunedì.

Enormi nubi piroclastiche si sono levate sopra l'Incendio della Linea, espellendo grandi quantità di fumo e cenere nell'atmosfera. Le immagini del satellite hanno presentato queste nubi più simili a cavolfiori sporchi o pallottole di cotone usate, rispetto alle soffici nubi bianche cumulus situate a est dell'incendio.

Le nubi piroclastiche erano anche circondate da fumo con una tonalità leggermente marrone o color sabbia nell'immagine del satellite.

Più tardi nella giornata, le nubi piroclastiche dell'Incendio della Linea si sono trasformate in nubi pirocumulonimbus, generando fulmini e pioggia, come riferito dalla NASA.

although rain resulting from such a storm may aid in firefighting efforts, powerful thunderstorm winds and further lightning strikes in drier areas carry the risk of starting new fires.

The Tuesday weather forecast predicted a mix of rain and smoke due to the transformation of pyroclastic clouds into pyroculonimbus clouds, as observed by NASA. These clouds typically absorb ash and smoke, making the weather conditions quite unfavorable.

As the Line Fire continues to generate intense heat, the pyroclastic clouds above it continue to darken, significantly affecting the local weather.

