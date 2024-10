Un possibile riemergere delle atrocità del 6 gennaio potrebbe non influenzare le prossime elezioni.

Investigatore specializzato Jack Smith e l'ex congressista Liz Cheney hanno portato la questione delle false accuse di frode elettorale di Trump nel 2020 al culmine della sua corsa serrata con la candidata democratica Kamala Harris. Questa situazione ricorda un capitolo vergognoso della storia americana.

Cheney, accompagnando Harris nel Wisconsin, si è presentata come una forza bipartisan per impedire a Trump di conquistare la Casa Bianca. Nonostante la rivolta del Campidoglio da parte dei sostenitori di Trump, i suoi tentativi di manipolare un'elezione equa e i suoi sforzi continui per degradare il sistema democratico americano, la possibilità del suo ritorno persiste.

Questa situazione mette in luce il paesaggio frammentato della nazione e l'ansia del Partito Repubblicano di mantenere il potere. Soprattutto, evidenzia il potente fascino che ha reso Trump un'autorità politica storica e duratura.

Cheney, una conservatrice rigorosa, si è unita a Harris in Wisconsin, un importante stato di battaglia, per convincere i moderati e i Repubblicani sospettosi di Trump a votare per il candidato democratico nonostante le loro divergenze politiche.

Parlando al pubblico a Ripon, Wisconsin, Cheney ha detto: "Il valore conservatore più fondamentale è la lealtà alla nostra Costituzione". Ha sottolineato: "Oggi, la nostra repubblica affronta una minaccia senza precedenti".

Cheney ha accusato Trump di mancare di empatia. "Donald Trump è meschino, vendicativo e crudele, e Donald Trump non è adatto a governare questa grande nazione".

Questo incontro memorabile è stato istituito dal terremoto politico scatenato dalle attività di Trump quattro anni fa. Una differenza notevole nel panorama politico americano: il padre di Cheney, l'ex vicepresidente Dick Cheney - noto per la sua impopolarità tra i democratici - ha anche sostenuto Harris. Cheney ha dichiarato: "Non ho mai votato per un democratico, ma quest'anno voto con orgoglio per la vicepresidente Kamala Harris".

Durante il suo mandato alla Camera, Cheney ha perso la sua posizione di leader e è stata sconfitta in una vittoria schiacciante da un rivale alle primarie dopo aver opposto resistenza ai tentativi di Trump di ignorare la volontà dei votanti nel 2020. Inoltre, ha giocato un ruolo di primo piano in un comitato bipartisan che ha sostenuto l'incriminazione dell'ex presidente due volte impeached per la rivolta del 6 gennaio 2021. Nel Wisconsin, uno stato fortemente contestato, il sostegno di Cheney potrebbe influire sull'elezione.

Nella prossima settimana, Cheney e gli ex collaboratori della Casa Bianca di Trump Alyssa Farah Griffin, Cassidy Hutchinson e Sarah Matthews parteciperanno a un dibattito sull'operato di Trump in una riunione in Pennsylvania, esclusivamente rivelata da CNN.

Harris ha espresso ammirazione per il coraggio di Cheney e ha promesso: "Chiunque promuova la fine della Costituzione degli Stati Uniti, come ha fatto Donald Trump, non deve mai più rivendicare la presidenza della nostra nazione".

L'apparizione di Cheney è avvenuta dopo che Smith è tornato alla ribalta, con un'istanza giudiziaria sigillata che offre nuovi insight sulla sua persecuzione contro Trump, che ha ostacolato i tentativi precedenti di portarlo a processo prima delle elezioni.

Smith sostiene che Trump abbia detto ai familiari: "Non importa se hai vinto o perso le elezioni. Devi combattere con tutte le tue forze". Questa istanza rappresenta lo sforzo di Smith per salvare il caso minato dalla maggioranza conservatrice della Corte Suprema, che ha concesso l'immunità a Trump e ai presidenti precedenti per le azioni durante il loro mandato.

Possibili conseguenze politiche dell'attenzione rinnovata al 6 gennaio

La rinnovata attenzione alle refusal di Trump di riconoscere il risultato delle elezioni del 2020 e all'attacco del Campidoglio del 6 gennaio potrebbe sembrare un passo falso politico per Trump. Tuttavia, è un tributo al successo di Trump nel riscrivere la storia che questo problema potrebbe non essere un fattore decisivo nelle elezioni.

Uscendo dalla Casa Bianca nel gennaio 2021, con la città divisa da recinzioni di sicurezza e senza partecipare all'insediamento di Joe Biden, sarebbe stato impensabile immaginare che Trump potesse avere una forte possibilità di riconquistare la presidenza in un secondo mandato non consecutivo.

Nonostante abbia spaventato molti americani, il comportamento di Trump dopo le elezioni non viene considerato un fattore di squalifica da una parte significativa della popolazione. Trump ha contestato le affermazioni dei suoi avversari di rappresentare un grave pericolo per la Costituzione sostenendo che Biden e Harris rappresentano la vera minaccia e accusando la loro retorica di aver ispirato due tentativi di assassinio contro di lui. "Probabilmente ho preso un proiettile in testa a causa delle cose che dicono di me", ha detto Trump durante un dibattito con Harris lo scorso mese. "Parlano di democrazia. Sono una minaccia per la democrazia. Loro sono la minaccia per la democrazia".

La presa di Trump sulla base repubblicana gli ha permesso di intimidire la maggior parte dei leader del partito perché lo sostengano e si uniscano alla sua campagna per rivedere il suo comportamento post-elettorale. Ha anche rinnovato i dubbi sull'integrità del sistema elettorale mentre inizia il voto anticipato quest'anno per evitare un'altra possibile sconfitta.

La capacità di Trump di convincere i Repubblicani di essere stato vittima di una persecuzione politica ha contribuito al suo trionfo nelle primarie repubblicane. E la prospettiva di un altro presidente democratico sta iniziando a lenire alcune delle ferite più profonde dei Repubblicani del 2020. Ad esempio, Trump è previsto per collaborare con il governatore della Georgia Brian Kemp venerdì in uno stato oscillante per discutere l'uragano Helene, un politico che Trump ha a lungo criticato per non aver sostenuto i suoi sforzi per rovesciare la vittoria di Biden in Georgia.

La prospettiva del ritorno di Trump alla presidenza preoccupa molti americani a causa della sua promessa di vendetta in un secondo mandato e della minaccia di imprigionare i suoi avversari politici.

Tuttavia, le tendenze autoritarie di Trump attraggono numerosi elettori repubblicani che credono che l'amministrazione Biden stia abusando della giustizia contro di lui. Nonostante l'assenza di prove concrete, alcuni dei procuratori coinvolti nei processi penali e civili contro Trump, in particolare in Georgia e New York, hanno un background politico che ha criticato l'ex presidente. Tuttavia, tutte le accuse penali contro Trump sono derivate da giurie legittime o procedure legali, e lui è stato accusato da una giuria dei suoi pari durante il processo di Manhattan per un pagamento di silenzio a un'attrice del cinema per adulti.

Oltre al caso dell'elezione federale, Trump si trova ad affrontare una situazione simile in Georgia basata su leggi sul racket. Un giudice nominato da Trump ha annullato un'altra accusa di Smith - riguardante la gestione impropria di documenti classificati nel club di Trump in Florida - anche se il procuratore speciale sta contestando la sua decisione.

Smith traccia una narrazione devastante - ma Trump è riuscito finora a evitare un processo

Nel suo ultimo deposito al tribunale distrettuale di Washington, Smith sostiene che Trump ha tentato di rovesciare i risultati legittimi delle elezioni in sette stati in cui ha perso. Come imputato in questo caso e in tutti gli altri processi penali contro di lui, Trump ha diritto alla presunzione di innocenza.

Date le circostanze altamente partigiane del clima politico, il procuratore speciale era destinato ad incontrare accuse di parzialità poiché, nonostante la sua indipendenza nominale, opera sotto la supervisione del procuratore generale di Biden, Merrick Garland. Tuttavia, il non intentare un processo contro un presidente che è sfuggito alla responsabilità politica quando i senatori repubblicani hanno rifiutato di condannarlo durante il suo secondo processo di impeachment, potrebbe stabilire un pericoloso precedente favorevole ai futuri presidenti che cercano di ignorare le sconfitte elettorali.

Anche se Smith deve ancora convincere una giuria che Trump ha violato la legge, i fatti essenziali non sono in discussione.

L'ex presidente si è rifiutato di riconoscere l'esito delle elezioni del 2020 che ha perso. Le sue accuse di brogli - spesso prive di prove - sono state respinte da vari giudici e addirittura dalla Corte Suprema. Ha incoraggiato una riunione a Washington e ha provocato i suoi sostenitori, che hanno danneggiato il Campidoglio e aggredito gli agenti delle forze dell'ordine. L'ex presidente ha celebrato coloro che hanno tentato di ostacolare la certificazione elettorale come eroi e ha promesso di graziarli se tornasse al potere. Le sue azioni non hanno minacciato solo il caro principio americano delle transizioni pacifiche tra i presidenti. Hanno minato la fiducia di milioni di americani nel sistema legale e elettorale.

Biden ha sottolineato la minaccia di Trump alla democrazia come il focus principale della sua candidatura presidenziale ora abbandonata, avvertendo che il suo predecessore rappresenta un pericolo senza precedenti per i valori fondamentali dell'America. Tuttavia, Harris, pur riconoscendo i pericoli di Trump, sottolinea la trasformazione generazionale che offre come il suo focus principale.

Il suo metodo è un riconoscimento del fatto che ci sono molte altre questioni - come i prezzi alimentari elevati, i costi della casa e le spese per la cura dei bambini - che catturano l'attenzione dei votanti altrettanto, se non di più, delle somewhat astratte allarmi sulla democrazia.

Secondo un sondaggio CNN/SSRS di settembre, circa 4 su 10 probabili votanti hanno classificato l'economia come la considerazione più importante quando scelgono un candidato. La protezione della democrazia si è classificata seconda al 21%, l'immigrazione al 12% e l'aborto all'11%. I sostenitori di Harris erano più inclini degli altri a prioritizzare la protezione della democrazia (37%) rispetto all'economia (21%).

Anche se gli eventi del 6 gennaio 2021 sono stati sconvolgenti, non sono la questione dominante quattro anni dopo.

Ma se Trump vince, i futuri storici potrebbero chiedersi perché un ex presidente che ha tentato di smantellare la democrazia per mantenere il potere è stato in grado di sfruttare lo stesso sistema per riguadagnare la Casa Bianca.

