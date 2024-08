- Un portiere eccezionale senza paragone

Maledizione, Julian Nagelsmann, allenatore della nazionale tedesca di calcio, e Rudi Völler, direttore sportivo del DFB, hanno risposto alla decisione di Manuel Neuer di lasciare la nazionale con una miscela di rispetto e tristezza.

Nagelsmann, parlando sul sito del DFB, ha dichiarato di capire le motivazioni e i motivi di Neuer, ma il suo addio è un duro colpo, sia per il talento che per la personalità. Secondo Nagelsmann, Neuer ha ridefinito il ruolo del portiere nella storia del calcio come nessun altro. "I suoi salvataggi eccezionali, i suoi momenti coraggiosi, le sue azioni decisive e il suo carisma magnetico lo hanno reso più di una semplice colonna portante della nazionale per quasi 15 anni."

Per Völler, l'addio di Neuer segna la fine di un periodo straordinario con la nazionale. "I suoi risultati sono senza precedenti e tutto ciò che possiamo fare è rendergli omaggio", ha detto Völler. "Nel mondo dei portieri in Germania, Neuer è una figura eccezionale tra molti portieri eccezionali che hanno rivoluzionato l'arte del portierato con il suo stile unico."

Neuer, in una dichiarazione precedente, ha annunciato il suo ritiro dalla nazionale dopo 15 anni di carriera. Ora a 38 anni, il campione del Mondo 2014 non sarà più il portiere titolare della nazionale. Invece, si concentrerà esclusivamente sul FC Bayern Monaco. "I suoi contributi al calcio in Germania e al DFB sono difficili da quantificare", ha dichiarato il presidente del DFB Bernd Neuendorf. "Perderemo un portiere eccezionale, una personalità forte e un personaggio straordinario."

Nagelsmann ha espresso la sua gratitudine per i contributi di Neuer al calcio tedesco, dichiarando: "Siamo profondamente grati per le sue prestazioni eccezionali e la sua personalità unica". Völler ha fatto eco a questi sentimenti, dicendo: "L'impatto di Neuer sul calcio tedesco è incalcolabile e possiamo solo mostrare la nostra gratitudine per il suo servizio alla nazionale".

