Un portiere eccezionale impedisce la sconfitta dell'Eintracht intercettando un insolito punteggio

Dopo la vittoria dell'Eintracht Frankfurt contro il Besiktas, le lodi sono state un balsamo lenitivo per Kaua Santos, che potrebbe avergli dato la carica per lo scontro in Bundesliga contro il Bayern Monaco. Tuttavia, una nuvola si profilava all'orizzonte.

Negli ultimi minuti dell'incontro, si è verificato un evento che non avrebbe dovuto verificarsi in quella particolare sera del giovedì. Il apparentemente invincibile Kaua Santos, che aveva offerto una prestazione impressionante quella sera allo stadio Istanbul Tüpraş Stadyumu, ha accidentalmente lasciato che un tiro o un cross (i dettagli rimangono incerti) dalla fascia sinistra gli sfuggisse dalle mani e finisse in rete. L'errore è stato sconcertante e non ha riflesso adeguatamente la prestazione di Santos, che aveva respinto con successo diverse minacce, assicurando così i primi tre punti dell'Eintracht Frankfurt nella campagna di Europa League (3:1).

Cosa potrebbe aver trascurato Santos, sostituto dell'infortunato starter Kevin Trapp? Il problema è sorto già al sesto minuto in questo stadio straordinariamente rumoroso. Santos ha abilmente deviato un potente tiro di Cher Ndour dalla distanza, facendolo girare intorno al palo. Questa intervento chiave è stato cruciale per Santos, così come per l'Eintracht, data la sua recente agitazione. Era ancora sotto accusa per aver concesso un pareggio in extremis nel 3:3 contro il Viktoria Pilsen nella prima partita della settimana precedente a causa di un grave errore.

Ora, Santos, alto 196 cm, ha ricevuto il sostegno dei suoi compagni di squadra intorno al capitano Robin Koch. I tifosi turchi sono rimasti sconcertati per la prima volta durante la partita - ma questo non sarebbe stato l'ultimo. La sofferenza collettiva dei spettatori è diventata uno dei momenti salienti della partita.

La frustrazione e la delusione di Istanbul

L'Eintracht Frankfurt non solo ha beneficiato delle doti di Santos, ma anche di un po' di fortuna che li ha risparmiati da gravi conseguenze all'inizio. Dopo una lunga corsa di otto minuti, l'acclamato attaccante di Istanbul Ciro Immobile ha abilmente attraversato la difesa dopo un perfetto passaggio. È scoppiata una zuffa tra Immobile e Koch, con il giocatore tedesco che ha urtato involontariamente l'italiano. L'arbitro e il VAR hanno esaminato l'incidente per un lungo periodo, ma alla fine hanno mantenuto il più flebile dei fuorigioco, risparmiando a Koch e all'Eintracht una situazione spiacevole. Sopravvivere per più di 80 minuti contro questa squadra esperta in inferiorità numerica sarebbe stata una sfida impegnativa.

Tuttavia, gli eventi sono andati diversamente. L'Eintracht Frankfurt ha rapidamente acquisito un vantaggio schiacciante con una doppietta. Omar Marmoush ha convertito un penalty che si è guadagnato da solo all'19', e poi Dina Ebimbe ha spinto un calcio di punizione preparato verso il palo lontano da distanza ravvicinata al 22'. Questa sequenza ha lasciato lo stadio senza parole, e nemmeno gli attacchi frenetici dei giocatori del Besiktas sono riusciti a perforare la difesa risoluta dell'Eintracht. I cross di Milot Rashica e compagni non erano precisi abbastanza per fare la differenza.

E quando la pressione è aumentata, Kaua Santos è emerso come scudo. Durante il 26', ha parato un penalty che Immobile ha tirato verso il suo angolo preferito, in basso a sinistra (dal punto di vista del tiratore). Il tentativo era preciso e potente, ma il giovane brasiliano, dimostrando un'agilità straordinaria, si è tuffato verso l'angolo e ha miracolosamente salvato la situazione. Il sospiro collettivo del pubblico dietro di lui ha rinvigorito Santos. Ancora una volta, Koch e i suoi compagni si sono radunati intorno al 21enne, riversando su di lui gratitudine. Ma non è finita qui - forse il blocco più straordinario è arrivato da Santos dopo 37 minuti. Un tiro ben camuffato di Rafa Mir diretto verso l'angolo alto, Santos ha eseguito una deviazione sensazionale sul palo.

Era quasi impossibile biasimare la squadra appena rinvigorita, rinforzata da diverse leggende del calcio europeo. Hanno dominato la partita, hanno premuto in avanti, ma alla fine hanno incontrato il loro destino in Santos. Lo stesso è valso per i tempi supplementari, quando ha abilmente deviato un tiro deviato verso la traversa. Nella seconda metà, c'è stato un calo davanti alla sua porta, poiché Arthur Theate e compagni hanno respinto con successo numerosi attacchi. I pochi palloni vaganti che hanno raggiunto l'area di rigore sono stati afferrati da Santos. È riuscito a impressionare ancora una volta all'84', anche se la maggior parte dei spettatori non se n'è accorta. Due minuti prima di questo, il sostituto Ansgar Knauff ha segnato per estendere il punteggio a 3:0 con un astuto tiro esterno-interno, poco prima che l'esodo di massa dei tifosi iniziasse.

Il 'momento di delusione uno su molti' è arrivato, tuttavia, sotto forma di un gol di Semih Kılıçsoy durante i tempi supplementari, che ha lasciato Santos visibilmente insoddisfatto. Subito dopo, le lodi sono piovute da tutte le parti. Anche Immobile lo ha elogiato, tendendogli la mano e scambiando alcune parole gentili con il portiere. Questo gesto sembrava avergli strappato un sorriso. Dalle fila della squadra, le lodi hanno superato i limiti. "Credo che Kaua abbia avuto una prestazione eccezionale, data la sua natura gentile. Mi fa piacere", ha notato l'allenatore dell'Eintracht Dino Toppmöller.

Per il difensore Rasmus Kristensen, il portiere di Bosphorus è stato nominato "Giocatore della Partita". Ha messo in scena una prestazione eccezionale, registrando dieci parate impressionanti. Anche se c'è stato un errore verso la fine, non ha avuto un impatto significativo sul risultato. Non è stato un problema grave, poiché tutti hanno scelto di ignorarlo. Il centrocampista Ansgar Knauff ha commentato: "Kaua è deluso per l'ultimo tiro, ma siamo comunque riusciti a emergere vittoriosi qui, grazie alla sua capacità di mantenere la porta inviolata per un lungo periodo". Il direttore sportivo Markus Krösche ha anche elogiato i suoi straordinari interventi e la sua prestazione complessiva.

Grazie a questa vittoria, la squadra di Francoforte affronta la cruciale sfida di Bundesliga contro il FC Bayern domenica sera con il morale alto. Se riusciranno a ottenere una vittoria, saliranno in vetta alla classifica. Tuttavia, Krösche avverte contro l'eccessivo orgoglio: "Bayern rappresenterà una sfida completamente diversa". Almeno: Kaua Santos è preparato, anche se Trapp, a lungo infortunato, ha ripreso gli allenamenti con la squadra.

