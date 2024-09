Un ponte sommerso rivela il passato storico di Maiorca

Oggi, Maiorca è una meta turistica molto popolare, che attira milioni di turisti ogni anno. Ma chi furono i primi individui a stabilirsi qui? Un ponte sommerso potrebbe fornire alcuni indizi.

Uno studio condotto da un gruppo di ricerca internazionale suggerisce che le isole del Mediterraneo occidentale furono abitate molto prima di quanto si fosse precedentemente ipotizzato. Lo studio, pubblicato sulla rivista "Communications Earth & Environment", si basa sull'analisi di un ponte in pietra sommerso situato al largo della costa di Maiorca.

Determinare con precisione quando le Isole Baleari furono abitate è difficile a causa della scarsità di reperti archeologici. Si è inizialmente ipotizzato che i primi coloni arrivarono circa 4400 anni fa, con Maiorca, Minorca, Ibiza e Formentera che diventarono le destinazioni turistiche popolari di oggi.

Tuttavia, un team di ricerca guidato da Bogdan Onac dell'Università della Florida del Sud ha messo in discussione questa data. Il loro studio, basato sull'esame di un ponte in pietra sommerso nella Grotta di Genovesa, suggerisce una data di arrivo molto più antica.

La Grotta di Genovesa, situata vicino alla costa di Maiorca, presenta passaggi che sono stati sommersi a causa dell'aumento del livello del mare e dove si sono formate croste di calcite durante i livelli alti del mare. Il team di ricerca ha analizzato questi depositi minerali e una striscia vivace sulla struttura lunga 7,67 metri per determinare i cambiamenti storici del livello del mare e datare la costruzione del ponte.

Infrastruttura Significativa

Il team ha concluso che il ponte fu costruito circa 6000 anni fa, circa 2000 anni prima di quanto si fosse precedentemente creduto. "L'aumento successivo del livello del mare ha sommerso la struttura archeologica, rendendo poco probabile una data di costruzione successiva", afferma lo studio. Questa prova sostiene la presenza umana precoce sull'isola, che risale almeno a 5600 anni fa, e potenzialmente ancora più indietro nel tempo.

Il paleoclimatologo Onac suggerisce che i primi coloni riconobbero le risorse idriche nella grotta e costruirono infrastrutture strategiche per sfruttarle. Gli indizi mostrano che le persone costruirono un sentiero lastricato in pietra verso la vasca d'acqua della grotta e un ponte solido per accedere all'unica altra area asciutta della grotta, come dichiarato nella rivista. Tuttavia, i motivi precisi per cui furono costruite queste strutture nella Grotta di Genovesa rimangono poco chiari.

