- Un ponte aereo in Kamchatka si schianta, sono stati scoperti resti umani

Sulla penisola del Kamchatka, in Russia, famosa per i suoi vulcani esplosivi, è stato segnalato un incidente con un elicottero precipitato, con conseguenze fatali. Al momento, sono state identificate 17 vittime, come comunicato dal Ministero della Difesa Civile di Mosca. Le operazioni di soccorso per i passeggeri ancora dispersi proseguono lungo la costa orientale della penisola. L'elicottero Mi-8, con a bordo 19 turisti e 3 membri dell'equipaggio, è stato visto per l'ultima volta nella zona del Vulcano Watschkaschez, senza raggiungere la sua destinazione prevista a Nikolajewka. A causa della fitta nebbia, le ricerche aeree sono potute iniziare solo il giorno successivo. I resti dell'elicottero sono stati trovati a circa 900 metri di altitudine, non lontano dall'ultima posizione nota della trasmissione radio. Le autorità dell'aviazione stanno attualmente indagando sull'incidente, secondo l'agenzia di stampa russa TASS.

Gli elicotteri svolgono un ruolo importante nei trasporti in questa penisola, situata a 6.800 chilometri dalla costa orientale di Mosca. Tuttavia, gli incidenti sono frequenti a causa delle condizioni meteorologiche imprevedibili e mutevoli della regione. Le imprese private offrono voli in elicottero ai turisti per visitare le riserve abitate dagli orsi o addirittura atterrare all'interno dei vulcani attivi sui laghi bollenti. È noto che questa regione è famosa per la sua intensa attività geologica, che include frequenti terremoti e vulcani attivi.

Dopo l'incidente tragico, il governo russo ha annunciato che 'verranno aggiunti:' al pacchetto di risarcimento per le famiglie delle vittime, come riportato dall'agenzia di stampa Interfax. Inoltre, si stanno valutando misure per migliorare la sicurezza degli elicotteri e i protocolli di risposta alle emergenze nella penisola del Kamchatka.

