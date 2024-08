- Un poliziotto è stato colpito. Il sospetto è morto.

Durante un'operazione di polizia a Heiligkreuzsteinach (distretto di Rhein-Neckar), una poliziotta è rimasta lievemente ferita da un colpo di pistola. Il presunto sparatore è stato poi trovato morto nella sua abitazione, come ha annunciato la Procura della Repubblica di Heidelberg. Inizialmente, gli investigatori hanno sospettato un suicidio.

In relazione a questo, è stata effettuata un'operazione di polizia più ampia nel distretto di Bärsbach mercoledì mattina. A un certo punto, due elicotteri della polizia erano in volo, ha dichiarato un portavoce. Non c'è stato alcun pericolo per la popolazione. Il contesto dell'operazione è rimasto sconosciuto.

Cosa abbia scatenato l'operazione è rimasto altrettanto sconosciuto. Non si poteva escludere un collegamento con un altro caso, si è detto. Gli investigatori hanno pianificato di commentare più tardi durante il giorno.

