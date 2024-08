- Un poliziotto di Berlino condannato per pornografia infantile

Un poliziotto di Berlino è stato condannato a un anno e quattro mesi di libertà vigilata in un caso di pornografia minorile. Il Tribunale locale di Tiergarten ha riconosciuto colpevole il 57enne per il possesso di file di immagini e video pornografici minorili e giovanili. In un'occasione, ha reso accessibile la pornografia minorile. L'uomo, sospeso dal servizio da quando sono emerse le accuse, deve anche partecipare a sei sedute di counseling in una struttura terapeutica e essere sottoposto alla sorveglianza di un ufficiale di libertà vigilata per quattro anni.

Il tribunale ha dichiarato che il convenuto ha caricato un file di pornografia minorile tramite un motore di ricerca nel maggio 2022. Nel giugno 2023, durante una perquisizione presso la residenza del 57enne, sono stati sequestrati vari supporti di dati contenenti materiale illegale. "Si tratta di reati gravi, di entità significativa", ha detto il giudice presidente. Il convenuto era consapevole delle sue tendenze pedofile da tempo e avrebbe potuto cercare aiuto attraverso la terapia.

"Tutte le risoluzioni ignorate"

Il poliziotto sospeso ha ammesso le accuse, affermando di aver "trovato un'immagine mentre navigava in internet, poi è diventato di più, come un'ossessione". Si è sviluppato in lui un interesse per la pornografia minorile "nel corso degli anni". Ha commesso i fatti perché "ha finito per ignorare tutte le risoluzioni". Che ogni immagine rappresenta abuso sessuale, ha "scelto di ignorare".

Il processo contro il poliziotto è stato avviato dopo una segnalazione dagli Stati Uniti. Secondo l'atto d'accusa, sono state sequestrate oltre 3.000 immagini e video pornografici minorili e giovanili.

Il tribunale ha seguito in gran parte la richiesta dell'accusa nella sua sentenza. La difesa aveva richiesto una condanna a un anno di libertà vigilata. Il convenuto, che è in servizio da 30 anni, avrebbe la possibilità di continuare il servizio se condannato a meno di un anno, secondo il legale. La sentenza non è ancora definitiva.

